Mihail Sandu / (Battiti Live)

Mihail Sandu è l'artista rivelazione dell'anno e con le sue canzoni è riuscito a conquistare anche il nostro paese. Un successo straordinario e totalmente inaspettato. (Battiti Live)

Mihail Sandu a Battiti Live

Mihail Sandu ha già conquistato l'Italia con le sue ultime creazioni, come dimostra il concerto che lo vedrà a Milano il prossimo 6 ottobre. E non solo, visto che in Romania è considerato la Miglior Voce Maschile, come dimostra il premio ottenuto ai Radio Awards, oltre che Miglior Nuovo Artista secondo i Media Music Awards. I Magazzini Generali accoglieranno così uno degli artisti più versatili e prolifici degli ultimi tempi, che grazie alle sue origini russe ed all'influenza della musca della sua madre patria, è riuscito a spaziare verso il blues ed il funk, passando per l'indie pop. Merito di sicuro delle sue abilità in campo musicale, quasi innate se si pensa che la prima volta che ha imbracciato la chitarra aveva appena sette anni. Mihail Sandu sarà inoltre ospite di Battiti Live 2018 per la puntata che andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, giovedì 30 agosto. Who you are è la canzone che di certo porterà con sé sul palco, una hit che segna il suo debutto nel panorama musicale mondiale e che vanta un videoclip suggestivo, che l'artista ha voluto girare interamente in una location mozzafiato della Transilvania. Un villaggio che dimostra come le fiabe possano esistere davvero e da cui si è fatto ispirare per lasciarsi andare in un ballo senza freni.

ARTISTA RIVELAZIONE DELL'ANNO

Non esiste per ora classifica musicale che Mihail Sandu, artista considerato la rivelazione dell'anno, non riesca a fare propria. Il suo successo spazia in tutto il mondo, come dimostra il successo ottenuto con la sua Who You Are, subito dopo il debutto ufficiale nella discografia. Russo di nascita e rumone di adozione, Mihail ha già alle spalle un forte successo in madre patria grazie alle canzoni Ma Ucide Ea e Dans Nocturn. Nel primo caso la clip su Youtube ha superato lo scoglio di 66 milioni di visualizzazioni ormai da tempo. Ed è qui che nasce la decisione di Mihail di non rimanere ancorato alla sua Romania, ma di tentare la fortuna anche altrove. L'eco inaspettato giunge nell'arco di pochi giorni, quando il suo nome risalta agli occhi dei fan italiani e schizza in cima alla classifica della rotazione radiofonica del nostro Paese. Who You Are lo ha già visto fra gli ospiti di The Voice, il talent musicale della Rai andato in onda il prossimo maggio, ma gli appuntamenti non finiscono con il giovane artista, che sarà presente al Festival Show di trieste. L'appuntamento è per il prossimo 1 settembre, quando Mihail si alternerà sul palco al fianco di altri grandi artisti italiani, come Fabrizio Moro, Roby Facchinetti e Anna Tatangelo per citarne solo alcuni.

