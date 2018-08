NEGRITA/ Video, “Rotolando verso sud” da Bari a Lecce (Battiti Live 2018)

Ultima tappa per il Battiti Live 2018, che sceglie Bari per far esibire i Negrita: "In realtà c'eravamo già stati", precisano loro, "abbiamo debuttato con Radionorba".

30 agosto 2018 Rossella Pastore

I Negrita al Battiti Live

Va in onda stasera la tappa conclusiva del Battiti Live 2018, il concerto itinerante di Radionorba tenutosi quest'anno tra Puglia e Basilicata. L'ultima data è quella di Bari, il 29 luglio scorso, che ha visto sul palco anche i Negrita. Il gruppo aretino ha inaugurato l'evento con Non torneranno più, il loro ultimo singolo tratto da Desert Yacht Club. L'album, il loro decimo in studio, è uscito lo scorso marzo anticipato da Adiós paranoia e Scritto sulla pelle. "Un sacco di gente", commentano i Negrita ai microfoni di Telenorba, "un'infinità, ce ne aspettavamo un po' meno". Era la loro prima volta sul palco del Battiti Live. In Puglia c'erano stati, qualche anno fa, per debuttare con la radio in Battiti dalla caverna: "Si chiamava ancora così. Il nostro primo concerto come 'Negrita' l'avete ospitato voi". Era il 14 febbraio del '94; da allora, è stato un crescendo di successi.

I NUOVI PROGETTI

"Ora siamo in piazza, un po' più open air, bellissimo". Come sta andando, in generale? "Siamo in tour, abbiamo ancora cinque date. Tra un po' saremo vicini, rotolando verso sud arriveremo a Pescara e poi a Lecce". Lecce, in particolare, è la loro città adottiva. Poi ancora Reggio Calabria, per finire al Teatro Greco di Taormina". Una chiusura in grande stile: "Il disco va bene, siamo già pronti per farne un altro. Non ci stanchiamo mai, abbiamo avuto la fortuna di emergere come rock'n'roll band e non è stata una cosa facile. Per noi è un premio importantissimo. È stato bello veder cantare anche i più giovani, un'operazione didattica". Insomma: il Sud è Sud. "Dovresti parlare bene della Puglia, quando vieni qui, ma devo dire che noi lo facciamo a prescindere".

I NEGRITA E LA PUGLIA

La regione, per loro, "è stata un vivaio di artisti, una delle capitali del genere reggae". "Per noi è una bellissima soddisfazione esserci. Nel Salento, poi, abbiamo girato il nostro ultimo video. Ospiti i Sud Sound System e gli Aprés la classe, entrambi leccesi". Il frontman aggiunge: "Nella mia vita ho fatto due volte il testimone di nozze, ed entrambe le volte ero a Lecce". Ultima domanda: a quando le vacanze? "Non siamo tipi da mare. Semmai andiamo alla ricerca di ricci e cozze, specialità della costa adriatica". Qui la video intervista.

© Riproduzione Riservata.