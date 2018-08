NINO FORMICOLA DI NUOVO ALL'ISOLA?/ Si candida opinionista al posto di Mara Venier

Presunta staffetta tra Nino Formicola e Mara Venier: al settimanale Oggi, Nino manifesta l'intenzione di lavorare in tv. Attesa, nel frattempo, per il suo programma radiofonico.

30 agosto 2018 Rossella Pastore

Nino Formicola all'Isola dei Famosi

Nino Formicola torna all'Isola dei Famosi. È quanto emerge dalla sua intervista a Oggi, a cui confessa di voler fare il "grande passo" in televisione. "Mi piacerebbe tornarci in qualità di opinionista", svela. Non è un'ipotesi del tutto remota: Mara Venier ha già detto "no" alla poltrona in quello studio, perché dalla prossima stagione sarà impegnata a Domenica In. Anche Nino ha nuovi progetti in ballo: il primo e più importante è la conduzione su Radio 101, dove debutterà al fianco di Teo Teocoli. Il programma, in onda dal prossimo autunno, verrà trasmesso ogni giorno alle 18. È in dubbio, per ora, se la produzione prenderà in esame la sua autocandidatura.

AMORE E LAVORO

Altro (grande) progetto, il matrimonio con Alessandra Raya: "La cerimonia sarà intima e normale… Spero sia emozionante, perché senza lacrime che matrimonio è?". Più volte l'ex naufrago ha accennato alle nozze. L'ufficialità, però, è arrivata solo a luglio: "Ci sposeremo tra due mesi in una chiesa antica, spoglia e in una posizione spettacolare. Non voglio sposarmi per farmi guardare, ma per me". A Chi fa una dichiarazione d'amore: "Sono stato single tanti anni, e quando ho incontrato Alessandra, nove anni fa, tutto è cambiato. Ma non ho mai pensato al matrimonio, fino a poco tempo fa, perché non dovendo mettere su famiglia non mi sembrava obbligatorio. Poi, all'Isola, ho capito che non pensavo più solo a me stesso e che lei era il centro del mio mondo".

