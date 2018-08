Nadia Toffa, la dedica alla madre/ Foto: “Sei stupenda, profumi di buono… amica e confidente!”

Nadia Toffa dopo il precedente sfogo social è tornata su Instagram postando una fotografia insieme alla madre. La giornalista attende di tornare in televisione dietro il bancone de Le Iene.

Nadia Toffa, la foto con la madre

Nadia Toffa dopo il precedente sfogo social è tornata su Instagram postando una fotografia insieme alla madre. La giornalista in attesa di tornare in televisione dietro il bancone de Le Iene, continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. “Ecco la mia mamma che mi riempie di foto”, scrive Nadia. Successivamente la iena più amata della televisione italiana parla anche di “amore incondizionato” rivelando di volere molto bene alla madre. Per lei infatti, nonostante l’età resterà sempre la sua piccola bambina ed è così che la chiama ancora adesso. “Stupenda sei!”, continua la Toffa nella dedica per la madre. Poi confida: “Profumi di buono. Sai di buono!”. Sua madre infatti, le è sempre stata accanto e non solo in questi ultimi difficilissimi mesi. “Amica e mia confidente”, continua ancora la bionda conduttrice. Poi aggiunge che la madre è sempre stata la sua prima fan. Di seguito, il saluto per gli estimatori “ciao a tutti e buona giornata”.

Nadia Toffa, la dedica alla madre

Nadia Toffa di recente ha deciso di replicare a chi sui social, metteva in dubbio che fosse proprio lei ad aggiornare gli estimatori. "Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions!" ha chiarito. La conduttrice poi, ha voluto rasserenare tutti sul suo attuale stato di salute. "Sto molto bene, l'ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti" aveva detto lo scorso luglio intervistata da una giornalista Mediaset a Bologna, in occasione della prima uscita pubblica dopo la malattia. "Bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi" aveva continuato. Ed infatti la sua estate è stata serena ed all’insegna del relax e il riposo: "Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio" aveva scritto lo scorso 23 luglio fotografandosi a Milano. Poi ancora: "C’è sempre il momento stupidera con le amiche in piscina. Eccone per esempio uno" aveva scritto il 7 agosto, mostrandosi con una coloratissima cuffia a bordo di una piscina. Oggi invece, la bella dedica per la mamma.

