OGGI SPOSI/ Sul Nove il film con Luca Argentero (oggi, 30 agosto 2018)

Oggi sposi, il film comico in onda su Canale Nove oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Luca Argentero, Dario Bandiera, Carolina Crescentini, alla regia Luca Lucini. Il dettaglio.

30 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 9

NEL CAST ANCHE FILIPPO NIGRO

Il film Oggi sposi va in onda su Canale Nove oggi, giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21,25. La pellicola è stata diretta nel 2009 da Luca Lucini, regista italiano che ha curato la regia di famose commedie italiane come Tre metri sopra il cielo, L'uomo perfetto, Solo un padre e Come diventare grandi nonostante i genitori. Il soggetto è stato invece curato da Fausto Brizzi, che ha poi collaborato anche alla stesura della sceneggiatura. Nel cast di Oggi sposi troviamo numerosi personaggi noti del panorama cinematografico e televisivo italiano come Luca Argentero, Dario Bandiera, Carolina Crescentini, Gabriella Pession e Filippo Nigro. Nei panni del personaggio di Violetta troviamo Lunetta Savino mentre il personaggio di Renato di Caio è stato interpretato da uno dei più grandi attori comici italiani, ovvero Renato Pozzetto. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Fausto Brizzi e Marco Martani che avevano già collaborato assieme in occasione della realizzazione del film Notte prima degli esami. La pellicola ha riscosso un grande successo a livello di critica cinematografica nel nostro Paese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OGGI SPOSI, LA TRAMA DEL FILM

La trama di oggi sposi è suddivisa in quattro differenti episodi le cui storie ruotano attorno al tema del matrimonio. Nel primo episodio due giovani sono in procinto di sposarsi. Lui è di origine pugliese, mentre lei è originaria dell'India. Le loro nozze provocheranno non pochi contrasti all'interno delle rispettive famiglie che non approvano minimamente la loro unione. Nel secondo episodio, un giovane sulla trentina cercherà in tutti i modi di impedire il matrimonio tra suo padre ed una donna giovane ed affascinante, di cui finirà per innamorasi. Negli ultimi due episodi, una coppia deciderà di festeggiare il loro matrimonio infiltrandosi all'interno della cerimonia nuziale della figlia di un importante boss criminale.

