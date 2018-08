ORONZO CARINOLA E VALENTINA DE BIASI PRESTO SPOSI/ L'anello conferma la promessa fatta a Temptation Island

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono ufficialmente fidanzati: l'anello al dito conferma la promessa fatta nell'ultimo falò a Temptation Island 2018.

30 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Oronzo e Valentina

Tutto procede per il meglio tra Oronzo Carinola e Valentina De Biasi dopo l'avventura a Temptation Island 2018. La coppia, dopo avere chiarito la questione relativa alla 'malattia delle donne' appare più unita che mai e intende mantenere la promessa fatta nell'ultimo confronto televisivo: convolare presto a giuste nozze. Sicuramente ricorderete che, dopo avere commesso un errore dopo l'altro, Oronzo era riuscito ad ottenere dall'amata una seconda possibilità e aveva annunciato a Filippo Bisciglia i suoi progetti per il futuro: "Sposerò Valentina, che sarà anche la madre dei miei figli". Tali parole sembrano ora avere seguito. Oronzo ha infatti deciso di chiedere alla sua compagna da 10 anni di sposarlo, regalandole anche l'anello di fidanzamento tanto atteso. Per la scelta del gioiello perfetto, Carinola si è affidato ad un suo caro amico, conosciuto proprio durante la recente avventura a Temptation Island.

L'ANELLO AL DITO DI VALENTINA

L'annuncio del fidanzamento ufficiale di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi non è arrivato dai due diretti interessati. È stato infatti Gianpaolo Quarta, altro ex protagonista di Temptation Island, a pubblicare una Instagram Story nella quale mostra l'anello al dito dell'amica, il tutto insieme all'eloquente didascalia "amore". Ma cosa c'entra Gianpaolo in tutto questo? La motivazione è piuttosto semplice: non solo lui e Oronzo hanno stretto una bella amicizia durante il programma di Canale 5, mantenendo i rapporti anche dopo le riprese. Gianpaolo è anche il proprietario di una gioielleria nel Salento e proprio a lui Oronzo si è rivolta per la scelta perfetta per la sua Valentina. E cosa ha risposto alla proposta? Ovviamente sì e il profumo dei fiori d'arancio appare già nell'aria, dopo gli scontri e le lacrime viste nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La data delle nozze al momento non è stata ufficializzata ma siamo certi che la coppia non attenderà a lungo prima di pronunciare i fatidici voti.

