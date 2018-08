Oroscopo di Paolo Fox / Previsioni di oggi 30 agosto 2018: Acquario confuso, gli altri segni?

Paolo Fox, oroscopo di oggi giovedì 30 agosto 2018, previsioni segno per segno ai microfoni di LatteMiele: Acquario idee confuse, Gemelli motivati, tutti gli altri segni?

30 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 30 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele ci propone quanto accadrà nella giornata di oggi giovedì 30 agosto 2018. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. La Vergine ha tre giorni buoni, c’è da organizzare la vita al punto che spesso perdete un sacco di tempo a organizzare la vita degli altri. Settembre e ottobre saranno importanti e risolutivi. Ogni disputa va risolta al più presto, molte novità possono nascere per chi ha un’attività imprenditoriale. Lo Scorpione dietro alla apparente aggressività verbale si nasconde una natura timida e diffidente. Quelli che si arrabbiano coprono delle insicurezze. I mesi di settembre e ottobre vedranno il transito di Venere nel segno e la sicurezza in amore sarà maggiore. Non ci sarà bisogno di imporvi oppure di arrabbiarsi, resta qualche piccola preoccupazione per una persona che non sta bene.

ACQUARIO IDEE CONFUSE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce per la giornata di oggi. Le relazioni dei nati sotto il segno dell'Acquario sono poco chiare in questo momento. Divergenze di coppie dovrebbero essere risolte in tempi brevi, per evitare che tutto si possa complicare. I Pesci hanno un cielo importante anche se dal punto di vista dell'amore le cose si sono complicate dopo una crisi che non è stato facile risolvere. Ora è il momento di cercare di andare a vedere come risolvere ciò che non funzionava. Sarebbe importante mantenere la calma e cercare di andare a evitare ulteriori conflitti. Il Toro avrà delle novità nelle prossime giornate, ma non si sente in un momento di stabilità. In amore alcune situazioni stanno diventando un po' complicate. Risolvere tutto non sarà facile, soprattutto se non si troverà la via per riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi prestabiliti.

GEMELLI MOTIVATI, TOP E FLOP

Ora è il momento di andare a vedere quali sono i segni top e flop della giornata. E' una Luna decisamente favorevole per i Gemelli che sono motivati per muoversi verso l'azione. Il segno è tra i curiosi e pronti a ottenere delle risposte. Si lavora per un nuovo progetto con ottime possibilità. Il Leone vive una giornata di grande forza e può togliersi delle belle soddisfazioni. I prossimi due mesi però potrebbero portare a una crisi d'amore poi difficile da gestire. La Bilancia è sotto pressione con alcune novità che potrebbero rendere tutto più complicato. In amore si è sempre in bilico e si vivono delle situazioni non facili da gestire. Il Capricorno è arrabbiato e la giornata di oggi potrebbe portare anche a diverse situazioni non facili da gestire. Servirebbe cercare un po' di tranquillità ed evitare di ritrovarsi a a vivere con più attenzione anche nei particolari le cose.

