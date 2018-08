PALLOTOLE CINESI/ Su Canale 20 il film con Jackie Chan (oggi, 30 agosto 2018)

Pallottole cinesi, il film in onda su Canale 20 oggi, gioedì 30 agosto 2018. Nel cast: Jackie Chan, Owen Wilson e Lucy Liu, alla regia Tom Dey. La trama del film nel dettaglio.

Il film in prima serata su 20

NEL CAST OWEN WILSON

Il film Pallottole cinesi è la proposta di Canale 20 per la sua prima serata di oggi, giovedì 30 agosto 2018. La proiezione è prevista per le 21.00 ed è una pellicola del genere western e commedia, diretta da Tom Dey. La sua realizzazione risale invece al 2000, mentre il soggetto nasce da un'idea di Miles Millar e Alfred Gough, entrambi autori della sceneggiatura. Le musiche sono realizzate inoltre da Randy Edelman, mentre il cast è guidato da Jackie Chan e Owen Wilson. Si uniscono inoltre attori come Roger Yuan, Lucy Liu, Xander Berkeley, Walton Goggins e Jason Connery. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PALLOTTOLE CINESI, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Pallottole cinesi è ambientata alla fine del 1800, epoca in cui l'Impero Cinese vive anni di fermento e battaglie. Chon Wang è una guardia imperiale che decide di liberare Pei Pei, la Principessa che è stata rapita tempo prima durante un viaggio d'affari, per mano di un avvocato truffatore. Secondo gli indizi, la ragazza si troverebbe in Nevada, presa in ostaggio dall'ex guardia imperiale Lo Fong e il caso vedrebbe coinvolto anche lo sceriffo Nathan Van Cleef. Durante il viaggio verso gli Stati Uniti, Chon Wang si imbatte in due criminali che lo Sceriffo sta cercando da tempo, Roy O'Bannon e Calvin Andrews, e che diventeranno suoi alleati durante l'operazione di salvataggio. Prima però si dimostreranno ostili al cinese, soprattutto perché Roy crede che Chon sia colpevole di aver ucciso suo zio, non sapendo che in realtà il delitto è stato compiuto da un altro componente della sua banda. I due verranno poi imprigionati durante una rissa al saloon contro gli uomini dello Sceriffo, ma Chon riuscirà ad ottenere l'aiuto dei suoi amici indiani. Il viaggio permetterà inoltre ai due protagonisti di conoscersi meglio e di capire quali motivazioni abbia spinto Roy a diventare un criminale e Chon a scegliere una strada del tutto diversa. Nel frattempo, Pei Pei rischia di essere uccisa con altri emigrati del suo stesso Paese, ma verrà graziata. La sete di denaro di Lo Fong e Van Leef spingerà infatti entrambi verso uno scambio fra la Principessa e dell'oro che sta per giungere da Pechino.

