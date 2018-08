Patrizio Roversi lascia Linea Verde/ "Mi hanno fatto fuori senza darmi spiegazioni"

Patrizio Roversi lascia Linea Verde: il conduttore annuncia con dispiacere l'addio alla trasmissione dalle pagine del settimanale Spy. "Non mi hanno dato spiegazioni".

30 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Patrizio Roversi

Con dispiacere, Patrizio Roversi lascia Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura. Ad annunciarlo è proprio Roversi che, dalle pagine del settimanale Spy, non nasconde la sua delusione per la fine di un’avventura durata cinque anni. A sostituire Patrizio Roversi sarà Federico Quaranta. Confermatissima, invece, è la conduttrice Daniela Ferolla. «Non è successo niente di particolare», dice Roversi a Spy. «semplicemente chi ha la responsabilità di decidere non mi ha riconfermato l'incarico. Me lo hanno detto all'improvviso, un paio di settimane prima della presentazione dei palinsesti Rai, a giugno. Un po' di dispiacere c'è: cinque anni alla conduzione di un programma del genere sono un ciclo molto lungo, forse la mia è stata una delle parentesi più lunghe a Linea Verde, dopo quella di Federico Fazzuoli. Ma non ho ricevuto particolari spiegazioni dai vertici Rai circa la mia esclusione, e lo dico senza accenno polemico: è stato deciso così e basta». Il conduttore, dunque, lascia la trasmissione con l’amaro in bocca e spera di poter trovare presto un’altra collocazione.

PATRIZIO ROVERSI LASCIA LINEA VERDE: “MI SENTO UN ESODATO”

Il lavoro nella trasmissione “Linea verde” è stato uno dei più importanti nella carriera di Patrizio Roversi che avrebbe gradito una spiegazione sul cambio della guardia. Con Linea verde, Roversi ha potuto lavorare con continuità ed ora che la sua esperienza è finita, si augura di poter trovare posto in altre trasmissioni Rai. «Al momento ci sono ipotesi e idee, sia con reti Rai sia con canali al di fuori del servizio pubblico, ma niente di concreto: mi sento un esodato. Sono troppo giovane per la pensione e quindi mi tocca continuare a lavorare», spiega Roversi. A 64 anni, dunque, il conduttore ha ancora tante idee da realizzare anche se, per il momento, non ha ancora nulla di concreto tra le mani. Come ha spiegato lui stesso, comunque, si augura di poter trovare ancora posto nel mondo della televisione.

