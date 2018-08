Rosewood 2/ Anticipazioni del 30 agosto 2018: Slade rischia la vita per Rosie?

Rosewood 2, anticipazioni del 30 agosto 2018, in prima Tv su Rai 2. Rosie si sottopone al trapianto ai reni grazie al Capitano, ma Slade va in arresto cardiaco.

Rosewood 2, in prima Tv su Rai 2

ROSEWOOD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 30 agosto 2018, Rai 2 trasmetterà tre nuovi episodi di Rosewood 2, in prima Tv. Saranno il 17°, il 18° e il 19°, dal titolo "Amori fra le stelle", "Fiabe e gelide verità" e "Il giustiziere". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un uomo viene ucciso nell'ascensore di un edificio tecnologico ed un anello trovano nel suo appartamento permette a Rosie (Morris Chestnut) di individuarne il gioielliere. Più tardi, Pippy (Gabrielle Dennis) scopre che Bobby (Dan Mast) aveva assunto degli oppiacei prima del delitto. Alla seconda perlustrazione, Rosie e Villa (Jaina Lee Ortiz) scoprono che il portiere Chucky (Patrick Fischler) ha nascosto la sua amante in uno degli appartamenti, diventando così il principale sospettato. Grazie ad una stampante 3D, Rosie riesce a ricostruire l'arma del delitto in base alle ferite sul corpo di Bobby. Si scopre così che il killer è l'assistente di Chucky.



Rosie continua a pensare a Tawnya (Letoya Luckett) mentre corre sulla spiaggia, quando viene avvisato di un nuovo caso. L'inventore di un dispositivo per alcool test è stato ucciso subito dopo la presentazione della sua creazione. Subito dopo, Tawnya raggiunge Rosie e rivela di conoscere la vittima e di averla truffata, ma di esserne innamorata. Lo staff e Villa contestano tuttavia la sua decisione di credere alle parole di Tawnya, mentre Rosie trova un biglietto a casa di Raymond (Phillip Rhys) che fa pensare ad un suicidio. Al suo rientro in laboratorio, scopre che Donna ha consegnato il corpo alla Polizia e che rifiuta il caso in quanto finanziatrice. Tawnya viene inoltre arrestata poco dopo da Villa e grazie alla pista dei soldi, Rosie e Villa scoprono che gli assassini sono due, un amico di Raymond e la sorella di cui ha nascosto l'esistenza.



L'FBI lavora con la squadra per un duplice omicidio collegato a Marcellus Vega, uno dei criminali più pericolosi della città. Nel corso dell'indagine, Villa si imbatte in un amico di vecchia data, Pete (Aaron Himelstein), che risulta fra i principali sospettati. Tempo dopo, i due vengono rapiti dallo stesso Marcellus e trasportati nella sua villa, dove il criminale intende rispondere alle loro domande senza rivelare la posizione della sua fortezza. Il criminale trova poi il modo di imporre alla Polizia il rilascio di uno dei suoi uomini, spingendo Slade (Eddie Cibrian) a scontrarsi con i federali. Si scopre così che Pete è in realtà l'uomo di fiducia di Marcellus, ma il ragazzo ruba la pistola di Hornstock e si uccide. L'inganno permette di ottenere l'effetto sperato: il vero Marcellus, una donna, esce allo scoperto.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 AGOSTO 2018

EPISODIO 17, "AMORI FRA LE STELLE" - L'omicidio dell'astronauta Laura Ann Hill solleva dei dubbi sulla sua morte. La donna è infatti caduta da un aereo diverse settimane prima e nessuno si è accorto della sua assenza per via del congedo che aveva appena richiesto. Il fidanzato rivela che la vittima era rientrata prima del tempo e che fosse molto arrabbiata e si scopre che la tradisce con la pilota che guidava l'aereo prima del presunto incidente. Nel frattempo, Villa chiede al fratello di starle vicino, non sapendo di essere osservata da Marcos come il resto dello staff.

EPISODIO 18, "FIABE E GELIDE VERITA'" - Ashley Morrison viene uccisa mentre sta guidando subito dopo aver chiamato il 911. I sospetti si concentrano su Dale, un uomo che ha avuto diversi contatti con la vittima prima del delitto e che potrebbe averla aggredita. L'autopsia rivela in seguito che Ashley è stata avvelenata con la nicotina e che anche la zia Paula, di cui era l'unica erede, è stata presa di mira dal killer. Intanto, Slade ha un nuovo confronto con Rosie per via della donazione del rene e riesce a convincerlo ad accettare la sua offerta.



EPISODIO 19, "IL GIUSTIZIERE" - Il nuovo caso mette Rosie e Villa in guardia riguardo ad un vigilante che protegge la città armato di bastone. L'omicidio di Dax Honeycutt attira però la stampa, proprio per via della possibilità che Santo sia colpevole. Il diretto interessato viene trovato poi a casa della vittima, alla ricerca di prove che dimostrino la sua innocenza. Più tardi, Rosie si sottopone all'intervento, ma al suo risveglio lo staff medico è ancora in fermento. L'operazione di Slade ha avuto infatti delle complicazioni: il Capitano è in arresto cardiaco.

© Riproduzione Riservata.