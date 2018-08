SI FA PRESTO A DIRE AMORE/ Su Rete 4 il film con Enrico Brignano (oggi, 30 agosto 2018)

Si fa presto a dire amore, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Enrico Brignano che ha diretto anche la regia, Vittoria Belvedere e Samuela Sardo. Il dettaglio.

30 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST VITTORIA BELVEDERE

Si fa presto a dire amore è il film comico e sentimentale che Rete 4 trasmetterà nella seconda serata di questo giovedì 30 agosto 2018 dalle 23,20. Si tratta di una pellicola del 2009 che ha segnato l'esordio alla regia di Enrico Brignano che interpreta anche il personaggio principale di Enrico. Il comico e attore romano, oltre ad aver interpretato e diretto la pellicola, si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura assieme ad Augusto Caminito. Nel cast di Si fa presto a dire amore oltre ad Enrico Brignano troviamo attori come Vittoria Belvedere, Samuela Sardo, Corrado Olmi e Raffaele Vannoli. La pellicola uscì nei cinema italiani nel mese di ottobre del 2000 non riuscendo a riscuotere un grande successo tra il pubblico. L'incasso, infatti, riuscì a ripagare solo in parte l'investimento iniziale utilizzato per la realizzazione del film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SI FA PRESTO A DIRE AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Enrico è emotivamente distrutto da quando la sua amata Silvana ha deciso di troncare la loro relazione, lasciandolo solo e sconsolato. Tormentato dal rimpianto per quanto accaduto, Enrico non può far altro che tentare di trovare conforto sfogandosi con il suo più grande amico Alfredo. Lentamente, però, l'uomo riesce ad reagire dimenticando momentaneamente Silvana grazie all'incontro con Elvira, anche lei da poco lasciata dal suo fidanzato. Ma all'improvviso, ecco che Silvana riappare. Enrico, che in realtà prova ancora dei forti sentimenti per la sua ex fidanzata, continua a frequentare Elvia ma allo stesso tempo inizia a rivedersi anche con Silvana. La situazione si complica ancor di più dopo l'incontro con Martha. Nel finale, però, Enrico capisce di amare solo Silvana e decide così di chiederle di sposarlo.

