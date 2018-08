Salt / Su Tv8 il film con Angelina Jolie (oggi, 30 agosto 2018)

Su Tv8 va in onda oggi, 30 agosto 2018, il film Salt che vede protagonista la splendida attrice Angelina Jolie. Nel cast troviamo anche Liev Schreiber e Corey Stoll (oggi, 30 agosto 2018)

30 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Salt su Tv8

NEL CAST ANGELINA JOLIE

Azione e thriller di alta scuola con la pellicola 'Salt', una proposta che vedrà impegnato il palinsesto di prima serata il 30 agosto 2018 su Tv8. 'Salt' è un lungometraggio del 2010, prodotto dalle case Columbia Pictures e Di Bonaventura Pictures le quali, grazie al finanziamento dei produttori Ric Kidney, Mark Vahradian e Ryan Kavanaugh, hanno confezionato questa pellicola d'azione diretta dal regista australiano Phillip Noyce, lo stesso di 'Fuiria cieca', 'Sotto il segno del pericolo' con Harrison Ford, 'Il collezionista di ossa' con Denzel Washington, un regista pratico delle ambientazioni noir e perniciose, delle pellicole ad alto tasso emotivo. Protagonista di 'Salt' la bella Angelina Jolie, una carriera spesa tra la recitazione, la regia (ultimamente ha affrontato il delicato tema del genocidio cambogiano con la pellicola 'Per primo hanno ucciso mio padre'), impegni umanitari soprattutto in ambito di sminamento di terreni dopo le varie guerre in paesi poveri, la sua vita privata, poco privata e molto turbolenta.

LA TRAMA DEL FILM

L'agente CIA Evelyn Salt è prigioniera sul confine delicato delle due Coree, prigioniera delle milizie Nordcoreane. Riuscirà ad uscire indenne dalla prigionia grazie all'intervento del compagno, un aracnologo, Mike Krause, che solleciterà proprio la CIA al fine di liberare incolume e presto la sua fidanzata. Passa il tempo ma l'agente Salt non ne vuole sapere di rassegnarsi ad una vita tranquilla: in seguito ad indagini svolte come agente dell'Agenzia di spionaggio americano, mettono le mani su una spia sovietica, Vassily Orlov, il quale rivela un progetto condotto dal suo Paese nell'addestrare infiltrati russi all'interno della società americana, cellule dormienti pronte ad intervenire per capovolgere la sicurezza sociale degli Stati Uniti d'America. Proprio in quei giorni il presidente russo, troppo benevolo nel concedere una politica distensiva con la controparte americana, sarà a New York per discutere di disarmo nucleare, pacificazione tra i due paesi e politica mondiale e la spia confessa un piano per assassinare il presidente del paese con la falce e il martello sulla bandiera. Nello stesso tempo l'agente Salt teme per la vita del marito, nell'occhio del controspionaggio russo, torna nella casa dell'amato aracnologo ma scopre che l'uomo è scomparso. In questo clima di sospetti, trame occulte, minacce per la sicurezza, voglia di liberarsi da ruoli pericolosi, la vita dell'agente Salt è sopesa tra il matrimonio, la paura di avere perso l'uomo che ama, gli affari di stato.

