TEMPTATION ISLAND VIP/ Confermati i nomi dei tentatori: Nicolò e Nilufar si rincontrano

Primi gossip attorno al cast di Temptation Island Vip: Spy svela in esclusiva i nomi dei single, e in rete partono le prime illazioni. Lo start del programma è previsto tra un mese.

30 agosto 2018 Rossella Pastore

Simona Ventura conduce Temptation Island Vip

Svelati in esclusiva alcuni nomi dei tentatori di Temptation Island Vip: lo scoop è di Spy, e arriva a qualche ora dall'inizio dei giochi. In rete, intanto, circolano già i primi spoiler. È notizia di ieri l'avvicinamento "sospetto" di Giordano a una tentatrice, con cui è stato avvistato in mare e immortalato dai paparazzi. La location è l'Is Morus Relais in Sardegna, dove coppie e vip si godono il mare, il sole… e i flirt. Nel cast dei tentatori ci sono Laura Cremaschi (la "Bonas" di Avanti un altro), Erjona Sulejmani (l'ex moglie del calciatore Džemaili), Pierpaolo Petrelli (ex tronista di UeD), Giorgio Alfieri (ex tronista), Ivan Conzalez (ex tronista), Francesco "Lenticchio" Chiofalo (ex concorrente di Temptation Island) e Nicolò Ferrari (ex corteggiatore di UeD). Di seguito i nomi delle coppie: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito.

LE INDISCREZIONI

E se Giordano – forse – tradisce Nilufar, la bella persiana avrà modo di riscattarsi. Lei e Nicolò si erano già conosciuti a Uomini e Donne, e non si esclude il ritorno di fiamma. Meno chance, invece, per Francesco Chiofalo: a quanto pare, Lenticchio avrebbe già abbandonato il programma. Viene da pensarlo dando un'occhiata al suo profilo Instagram, dove compare un "segui" di troppo. I concorrenti, sull'isola, non dispongono del proprio cellulare, e non hanno in nessun modo accesso ai social. Per questo si ipotizza un abbandono preventivo del gioco. Per scoprirlo, l'appuntamento è rinnovato a fine settembre.

