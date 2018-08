THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 30 agosto 2018)

The Legionary - Fuga dall'inferno, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Jean-claude Van Damme e Sheldon Lettich, alla regia Peter McDonald. Il dettaglio.

30 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST SHELDON LETTICH

The Legionary Fuga dall'inferno è la pellicola d'azione e d'avventura che Rai 4 trasmetterà in seconda serata questo giovedì 30 agosto 2018. La pellicola del 1998 è stata diretta da Peter McDonald, regista inglese famoso per aver curato la regia di film come Superman, Rambo 2 la vendetta e Rambo 3, La storia infinita 3 e Excalibur. Ha inoltre prodotto il film Harry Potter e il calice di fuoco. Il soggetto è stato ideato da Jean-claude Van Damme (che ha interpretato anche il personaggio protagonista del film) e da Sheldon Lettich che ha anche redatto l'intera sceneggiatura. Accanto a Jean-Claude Van Damme, nel cast di The Legionary in Fuga dall'inferno troviamo anche Steven Berkoff e Nicholas Farrell. Lo sceneggiatore Sheldon Lettich è un volto noto del cinema americano che ha reso possibile la realizzazione di grandi film Double Impact - Vendetta finale, Rambo III, The ordre e Hard Corps. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO, LA TRAMA DEL FILM

La storia ruota attorno alle spericolate peripezie di Alain, un lottatore di boxe di basso borgo che si guadagna da vivere prendendo parte ad incontri all'ultimo sangue. Quando, però, Alain decide di non assecondare un noto criminale di Los Angeles che avrebbe voluto truccare uno dei suoi incontri, per il pugile è tempo di cambiare aria e fuggire. Per tentare di far perdere le sue tracce, Alain decide di lasciare gli Stati Uniti per recarsi in Francia, per la precisione a Marsiglia. Per non rischiare che il pericoloso boss riesca a rintracciarlo compie una scelta davvero coraggiosa. Decide, infatti, di entrare a far parte della legione straniera e si ritrova così costretto a combattere in Marocco. Ma parte dei fantasmi del suo passato riusciranno a trovarlo anche lì.

© Riproduzione Riservata.