Temptation Island Vip/ Anticipazioni: Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità

Temptation Island Vip, ecco tutte le ultime anticipazioni sul reality show che andrà in onda in Sardegna: Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità

30 agosto 2018 Valentina Gambino

Temptation Island Vip ha preso ufficialmente il via con le sue riprese. Il programma condotto da Simona Ventura ad oggi, non ha ancora una data ufficiale ma le prime dinamiche sono già incominciate. Le sei coppie famose stanno già mettendo alla prova tutto il loro amore, nella speranza di non uscirne con le “ossa rotte”. Le curiosità dei telespettatori sono già tante, nella speranza di ricevere qualche indiscrezioni utile per guardare il programma con maggiore attenzione. Dopo avere conosciuto i nomi delle coppie famose, anche i tentatori hanno conquistato il web, nella speranza che si possano creare intrecci amorosi di tutto rispetto. A quanto pare, durante il duro lavoro autorale, si sarebbero già ricreate le giuste dinamiche per offrire al pubblico uno spettacolino scottante come si deve. Ed infatti, sono già girate sul web le prime immagini che mostrano Giordano Mazzocchi, alle prese con una misteriosa tentatrice. In queste ultime giornate inoltre, si è sparsa la voce della presenza in Sardegna da parte della bombastica Francesca Cipriani e dell’ex tronista di Uomini e Donne Giorgio Alfieri: sarà vero?

Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità

Tentatori e tentatrici stanno destando più attenzione delle coppie famose. Cosa accadrà durante la prima stagione di Temptation Island Vip? Giorgio Alfieri è conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, in qualità di tronista alla ricerca dell’amore. Proprio in quella occasione, ha avuto modo di conoscere ed innamorarsi di Martina Luciani, ragazza che ha successivamente anche scelto nel 2006. Dopo avere lavorato nel dietro le quinte di molti programmi, pare che adesso sia nuovamente pronto a ritornare in scena a pieno regime e mettersi nuovamente in gioco. Inoltre, pare che Gabriele Parpiglia abbia abbondantemente confermato la sua partecipazione proprio nei panni di tentatore. A questo punto, siamo curiosi di scoprire cosa accadrà. Nel frattempo sempre il giornalista di Chi, ha voluto precisare il suo punto di vista riguardo Francesca Cipriani smentendo la sua partecipazione.

