The Kolors/ La "dieta" di Stash Biancospino (Battiti Live 2018)

I The Kolors saliranno sul palco del Battiti Live 2018 in occasione della tappa conclusiva di Bari in onda questa sera, giovedì 30 agosto, su Italia 1.

The Kolors

I The Kolors sono a dieta. O meglio, lo è il frontman Stash Biancospino, che fra una prova costume e un digiuno forzato, sta mettendo alla prova la sua pazienza. Soprattutto perché a quanto pare il cantante sta facendo davvero fatica a perdere anche solo un mezzo etto al giorno, nonostante secondo le fan non abbia davvero bisogno di dimagrire. Qualche ammiratrice lo ha anche rimproverato per via di un hashtag usato forse a sproposito, #ChiattoneMaFelice. "Pensa a coloro che soffrono perché hanno problemi di peso", commenta una follower in particolare. Nella sua frase tuttavia non può mancare anche un cuoricino, segnale che la tirata d'orecchi in questo caso sia solo bonaria. "Quanto è ingiusta la vita", scrive invece Stash in un lungo post su Instagram, ironizzando sul fatto che divorato dalla fame si sia fiondato al frigorifero alle 4.22 di notte. Anzi, "nel frigorifero", come specifica, "direttamente con la testa dentro". Clicca qui per vedere la foto di Stash. Dieta a parte, i The Kolors saliranno sul palco di Battiti Live 2018 questa sera, giovedì 30 agosto, in occasione di una nuova puntata su Italia 1. Una buona occasione per assistere in differita alla loro esibizione, un mix di nuovi singoli in lingua italiana, e le vecchie hit in inglese. Come il brano sanremese Frida (mai, mai, mai) e la recentissima Come le onde, realizzata in collaborazione con il rapper J-Ax ed ancora in rotazione radiofonica.

I prossimi impegni dei The Kolors

Continua l'estate in compagnia dei The Kolors e del loro tour, che la scorsa domenica ha spinto la band fino alla siciliana Città Giardino, in provincia di Melilli. Non solo live per la tournée ma anche tanti eventi musicali, ultimo dei quali Deejay On Stage che si è tenuto la scorsa settimana a Riccione e che ha raccolto diversi giovani del panorama musicale italiano. Scorre intanto il tempo fino all'appuntamento del prossimo 1 settembre, quando Trieste si animerà per la serata conclusiva del Festival Show di quest'anno. La finalissima vedrà in uno scontro acceso a suon di microfono la band guidata da Stash Biancospino e diversi nomi interessanti, alcuni emersi in questi ultimi due anni ed altri invece storici per quanto riguarda il nostro Paese. Come ricorda SkyTg24, la kermesse promossa da Radio Bella & Monella e Radio Birikina vedrà l'intervento di Benji e Fede, Emma Muscat, Federica Carta, Shade, Thomas, Fausto Leali d altri ancora. Sembra proprio che i The Kolors non abbiano intenzione di prendersi una pausa dai tanti impegni di quest'anno, visto che la band italiana promette di continuare con i concerti anche nei primi giorni di settembre, sbarcando a Chiari il 5 del mese e tre giorni dopo ad Avezzano, presso Piazza Risorgimento.

