Thomas Bocchimpani / Su internet è boom di ricerche, ecco perchè... (Battiti Live)

Thomas Bocchimpani, su internet è incredibile il boom di ricerche ecco il motivo che ha spinto il pubblico a muoversi sul giovane artista. L'incontro con Red Canzian (Battiti Live)

Thomas Bocchimpani a Battiti Live

Il nome di Thomas ha totalizzato un boom di ricerche su internet negli ultimi giorni, per via di una voce di corridoio che lo vedrebbe già all'opera in previsione di un progetto importante. Il film Bohemian Rhapsody sarà nelle sale cinematografiche americane dal 2 novembre di quest'anno, un mese che vivrà la distribuzione anche in tanti altri Paesi. Fra cui anche Londra, città in cui Thomas si è apprestato a volare, forse proprio per registrare una canzone che per la colonna sonora della pellicola di Bryan Singer. Secondo le voci di corridoio diffuse sui social, sembra che l'ex protagonista di Amici di Maria De Filippi sia stato chiamato per rappresentare l'Italia, per realizzare un tributo musicale in onore della celebre band dei Queen, al centro del documentario biografico di Singer. In attesa di saperne di più, i fan di Thomas potranno assistere ad una sua nuova esibizione grazie alla puntata di Battiti Live 2018 che Italia 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, giovedì 30 agosto. Interpreterà uno dei suoi brani più popolari, Non te ne vai mai, presente nel suo ultimo 18 Edition, l'album che ha voluto pubblicare in occasione della maggiore età appena raggiunta. L'esordio con questo nuovo inedito è avvenuto appena lo scorso giugno, quando Thomas Bocchimpani è salito sul palco dell'Arena di Verona per partecipare ai Wind Music Awards in qualità di ospite.

L'INCONTRO CON RED CANZIAN

L'incontro fra Thomas Bocchimpani e Red Canzian, icona storica dei Pooh, ha permesso al giovane e talentuoso artista di vivere uno dei momenti più significativi degli ultimi anni. L'evento è stato possibile grazie al Festival Show che si è tenuto a Mestre, in provincia di Venezia, nei giorni scorsi. "Ammirazione e stima", scrive Thomas sui social pubblicando uno scatto che lo vede in un faccia a faccia con Red, mentre si stringono la mano. L'altra mano del giovane artista è invece posta all'altezza del cuore, un dettaglio che potrebbe indicare come le parole di Canzian lo abbiano colpito in modo diretto. Clicca qui per vedere la foto di Thomas e Red Canzian. Lontano dai riflettori musicali e dagli impegni con concerti ed eventi di ogni tipo, Thomas si concede anche il tempo di andare in spiaggia e vivere al meglio questi ultimi giorni di agosto. Si mostra infatti in una Storia di Instagram mentre si muove a ritmo di musica, al di sotto di un ombrellone che lo ripara dai raggi solari. In una delle ultime condivisioni è invece possibile ammirarlo a bordo di una piccola piscina, un ottimo modo per rinfrescarsi dalla calura estiva.

