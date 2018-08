UNA STRADA VERSO IL DOMANI 2, KU'DAMM 59/ Anticipazioni del 30 agosto 2018Al via la miniserie tedesca

Una strada verso il domani 2, anticipazioni del 30 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. Il destino delle tre sorelle ha preso una piega inaspettata.

Una strada verso il domani 2 - Ku'damm 59, in prima Tv su Rai 3

UNA STRADA VERSO IL DOMANI 2 - KU'DAMM 59, ANTICIPAZIONI DEL 30 AGOSTO: LA SERIE

Al via nella prima serata di Rai 3 di oggi, giovedì 30 agosto 2018, Una strada verso il domani 2 - Ku'damm 59, in prima tv assoluta. La miniserie tedesca ha avuto un forte successo con il suo primo capitolo, ambientato subito dopo la prima metà degli anni Cinquanta, tanto da spingere l'emittente madre a promuovere subito lo show per una seconda stagione. Ritroveremo quindi le tre sorelle Monika, Helga e Eva, rispettivamente interpretate da Sonja Gerhardt, Maria Ehrich e Emilia Schule, ma tre anni dopo gli ultimi eventi. Le figlie di Caterina, alias dell'attrice Claudia Michelsen sono ormai cresciute ed hanno trovato un loro posto all'interno della società. Non si tratta tuttavia di una situazione idilliaca dato che le tre donne sono impegnate in diverse lotte che le riguardano da vicino.

Helga infatti continua a mostrarsi come una perfetta casalinga e non ha lasciato il marito Wolfgang (August Wittgenstein), nonostante quest'ultimo abbia già messo a rischio il loro matrimonio con un'altra relazione pericolosa. Eva invece non ha smesso di ribellarsi e soprattutto continuano ad andargli stretti quei vestiti fatti di stereotipi che la vorrebbero madre e moglie di un marito dal comportamento autoritario. Monika ha intrapreso una strada del tutto diversa rispetto alle sorelle ed ha seguito il suo sogno fino al mondo dello spettacolo, al fianco di Freddy. Anche Caterina ha trovato un ruolo tutto suo in questo contesto, diventando manager dei due ragazzi, risollevandosi così dalle difficoltà incontrate in precedenza con la sua scuola di ballo. La trama ci svela inoltre molto di più: quella tragica violenza subita da Monika in passato le ha permesso di dare alla luce la piccola Dorli, che tuttavia le è stata tolta per una decisione del tribunale ed affidata alla sorella Helga.



L'attrice Claudia Michelsen ha sottolineato durante la presentazione della seconda stagione come ci sia ancora molto da raccontare sulle madri e sulle donne che hanno vissuto in quel particolare periodo storico. "Questo artificiale e teso legame che Caterina ha con le figlie è strettamente connesso a tutto questo. Rigorosa, disciplinata, quasi una militante del galateo, ora dovrà superare le conseguenze della guerra". Il merito dell'autrice e produttrice Annette Hess, al fianco del regista Sven Bohse, è di certo riuscire a mettere in luce grazie alla famiglia protagonista ogni aspetto della società tedesca di fine anni Cinquanta. Anni in cui ogni donna vive grazie al riflesso del proprio uomo, a partire dalla propria immagine e dal posto conquistato in un ambiente tutto al maschile. Riuscire a far risaltare compagni e mariti diventa così per le protagoniste l'unica occasione di dimostrare la propria modernità.

ANTICIPAZIONI DEL 30 AGOSTO 2018

EPISODIO 1 - Nei primi giorni del 1957, Monika raggiunge la madre nella sua scuola di ballo, quando viene colpita dalle contrazioni. Arrivata in ospedale, dà alla luce una bambina, ma dovrà fare i conti con una forte febbre dovuta al parto. trascorrerà così alcuni giorni in clinica, mentre la piccola Dorli viene ospitata da Helga e Wolfgang. Due anni più tardi, Dorli è diventata una vera opportunità per Wolfgang, che grazie all'apparenza di una famiglia perfetta ed un matrimonio felice con Helga, può nascondere la propria omosessualità. Monika ha il permesso di fare visita alla figlia ogni volta che vuole, ma la sorella vorrebbe che si proponesse alla piccola come una zia e non come la vera madre. La ragazza decide così di fare ricorso in tribunale per ottenere le custodia di Dorli. Ancora una volta Freddy riuscirà a crearle dei fastidi, presentandosi all'udienza ubriaco e spingendo i giudici a rifiutare la richiesta di Monika. Per Caterina invece la situazione che si è creata è ottimale, soprattutto perché in questo modo può continuare a sponsorizzare Monika e Freddy come duo, ottenendo anche dei benefici per la scuola di ballo.

© Riproduzione Riservata.