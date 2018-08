UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, appello a Maria De Filippi: “pronta a tornare” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: la dama Valentina Autiero lancia un appello a Maria De Filippi per tornare in trasmissione. Grandi novità nel parterre.

Trono Over

Il parterre del trono over, nella nuova stagione di Uomini e Donne, subirà notevoli cambiamenti. Oltre a Giorgio Manetti che ha deciso di non tornare, non ci sarà neanche Sossio Aruta che sta vivendo una storia d’amore con Ursula Bennardo e con la quale ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip. C’è un forte punto interrogativo anche su Anna Tedesco che, dopo aver lasciato il programma nel corso della scorsa stagione per i rumors che la volevano segretamente impegnata con Giorgio Manetti, recentemente, si è detta pronta a tornare per cercare di trovare il vero amore. Chi, invece, dovrebbe continuare ad occupare la sua sedia sarà Gemma Galgani, la dama storica della trasmissione, presente sin dalla prima puntata. Accanto, dunque, ai protagonisti che hanno creato più dinamiche all’interno del programma ci saranno anche dei volti nuovi. Tuttavia, un’altra dama del passato si è detta pronta a tornare. Stiamo parlando di Valentina Autiero che, dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, si è detta pronta a tornare.

L’APPELLO DI VALENTINA AUTIERO

Valentina Autiero, nel corso della sua esperienza come dama del trono over, ha conosciuto diversi uomini senza, tuttavia, trovare il vero amore. Il carattere forte e determinato ha spesso creato diversi problemi a Valentina che, nel corso delle puntate, è stata spesso protagonista anche di accede discussioni. Oggi, però, la dama spera di poter tornare per trovare il suo principe azzurro. “Avrei una forte curiosità nel vedere se ci fosse qualcuno adatto a me… per darmi una possibilità in più. Mi reputo una persona seria con una grande voglia di innamorarmi e non mi piacerebbe stare seduta lì solo per scaldare la sedia” – ha dichiarato la dama al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi a cui ha anche rivelato la natura del suo rapporto con gli uomini – “Generalmente tutti gli uomini che si interessano a me sono troppo giovani, mentre io vorrei avere una storia con un uomo un po’ più maturo di meche mi sappia coinvolgere intellettivamente. Sono stufa di uomini che si dimostrano interessati a me con messaggi stupidi, del tipo ‘Ciao bellissima, mi mandi una tua foto?‘. Vorrei di più”.

