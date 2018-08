UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: chi sono i tronisti? Spuntano Gianpaolo Quarta e Lara Zorzetto (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: chi sono i nuovi tronisti? Dopo Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, spuntano Gianpaolo Quarta e Lara Zorzetto.

30 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Lara Rosie Zorzetto

L’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è sempre più vicino. Lunedì 10 settembre, alle 14.45 su canale 5, andrà in onda la prima puntata che sarà registrata venerdì 31 agosto. Chi saranno, dunque, i nuovi tronisti? Sul web circolano diversi nomi, ma l’ufficialità ancora non c’è. Secondo alcune indiscrezioni il trono gay dovrebbe lasciare spazio al trono classico maschile e femminile. Per il trono maschili, i nomi in pole sono quelli di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi che, dopo aver corteggiato Sara Affi Fella, potrebbero tornare in studio come colleghi di trono. Tuttavia, la redazione di Maria De Filippi potrebbe decidere di puntare anche sui protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il nome che sta scatenando maggiore entusiasmo è quello di Andrea Dal Corso che, nonostante la frequentazione con Martina Sebastiani, ha chiarito di non essere fidanzato con lei. Sarà lui il nuovo tronista? Non è da escludere, tuttavia, la presenza di Gianpaolo Quarta, ex fidanzato di Martina e che piace pareggio al popolo dei social. Esclusa, invece, stando ai vari rumors, la possibilità di vedere sul trono Michael De Giorgio.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: CHI SARANNO LE TRONISTE?

Accanto ai tronisti, esattamente come accaduto nelle ultime stagioni, anche in quella in partenza, ci sarà almeno una tronista. Il nome più gettonato per il trono rosa è quello di Lara Rosie Zorzetto che, durante l’avventura nel villaggio di Temptation Island 2018 è diventata la beniamina dei social. Le sue frasi e le sue espressioni sono diventate delle massime da seguire e il pubblico sarebbe felice di vederla sul trono considerando la sua eventuale presenza nel programma di Maria De Filippi una vera rivincita. Non sembrano esserci possibilità, invece, di vedere le corteggiatrici della scorsa edizione. Quelle che hanno fatto maggiormente discutere sono Virginia Stablum e Marta Pasqualato che, però, sono entrambe fidanzate. Per il trono rosa, dunque, non sono escluse sorprese. Maria De Filippi tirerà fuori dal cilindro un nome famoso o punterà sulla ragazza della porta accanto?

