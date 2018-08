AL BANO CARRISI E ROMINA POWER / La frecciatina di Loredana Lecciso: "Non deve costringerlo a cantare"

Albano Carrisi e Romina Power continueranno i concerti insieme anche nel 2019: ma sulle motivazioni della loro scelta, Loredana Lecciso ha un sospetto...

04 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Albano Carrisi e Romina Power

Il futuro lavorativo di Albano Carrisi continua ad essere avvolto in un grande mistero, con conferme e smentite che rimbalzano da un social network all'altro. Qualche giorno fa si era diffusa la notizia secondo la quale il cantante di Cellino San Marco avrebbe deciso di prendersi una pausa (proprio come dichiarato qualche mese fa) per i primi mesi del 2019 al fine di curare le sue corde vocali un po' in difficoltà. Ma sulla questione è successivamente tornato lo stesso artista, che ha smentito tale notizia bollandola come falsa: "Ma chi le tira in ballo! Tutte balle! I giornali devono vendere e per vendere devono inventarsi parecchie balle". Ha quindi precisato di avere già in programma una serie di concerti insieme a Romina Power, non solo per il mese di dicembre 2018 ma successivamente anche per il 2019. Sulla questione e sui numerosi concerti dell'ex compagno, si è recentemente espressa una fonte vicina a Loredana Lecciso alle pagine del settimanale Nuovo.

LA FRECCIATINA DI LOREDANA LECCISO

Per quale motivo Al Bano Carrisi ha deciso di continuare a cantare nonostante qualche problema di salute? Secondo Loredana Lecciso la causa di questa novità della sua carriera sarebbe da attribuire niente meno che a Romina Power. A riportare la notizia è il settimanale Nuovo nell'ultimo numero in edicola. In esso vengono riportate le dichiarazioni di un'amica della Lecciso in merito ad un weekend trascorso da quest'ultima a Cellino San Marco in compagnia dei figli, dello stesso Albano e anche di Romina Power. Da tale incontro, Loredana avrebbe capito che il suo ex fidanzato sarebbe spinto proprio dalla cantante americana a continuare i concerti. Ecco perché le fonti in questioni hanno dichiarato: "Loredana dice che, se davvero la Power vuol bene al suo ex, non deve costringerlo a cantare ancora". Una chiara frecciatina a Romina, di cui potrebbe arrivare presto un nuovo botta e risposta...

