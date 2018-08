AL MOMENTO GIUSTO/ Su Canale 5 il film con Giorgio Panariello (oggi, 4 agosto 2018)

Al momento giusto, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Giorgio Panariello che ha diretto anche la regia, Andrea Buscemi e Giovanni Cacioppo.

04 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANDREA BUSCEMI

In questo sabato 4 agosto 2018 la programmazione televisiva di Canale 5 prevede la messa in onda del film commedia Al momento giusto. Si tratta di una pellicola italiana prodotta da Vittorio Cecchi Gori nel 2000 con la regia di Giorgio Panariello in collaborazione con Gaia Gorrini mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti e sviluppati dallo stesso regista in collaborazione con Andrea Dal Monte e Carlo Pistarino. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Paolo Belli, il montaggio è stato eseguito da Antonio Siciliano e la scenografia è frutto del lavoro di Maurizio Marchitelli. Nel cast figurano oltre allo stesso regista Giorgio Panariello anche Andrea Buscemi, Giovanni Cacioppo, Carlo Pistarino, Kasia Smutniak, Luisa Corna e Athina Cenci. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AL MOMENTO GIUSTO, LA TRAMA DEL FILM

Livio è un giornalista quarantenne che vive insieme alla propria amata nonna Caterina in una piccola cittadina della Toscana. Per il momento collabora con una piccola emittente privata per la quale realizza servizi di vario genere. Tuttavia in ragione dei suoi scarsi risultati e di servizi totalmente inutili il suo posto viene messo pesantemente in discussione. Proprio mentre era a rischio di licenziamento un giorno realizza per puro caso un servizio che cambierà per sempre la propria vita. In ragione di una improvvisa mancanza della sua collega Sara, Livio si trova a Pisa per realizzare un semplice servizio basato su interviste ai passanti e riprende in diretta il clamoroso crollo della famosa torre pendente. Essendo l'unico giornalista che si trova in diretta in quel momento le immagini e il suo volto fanno ben presto non solo il giro d'Italia ma di tutto il mondo. Insomma si tratta del classico scoop che mette in evidenza le doti giornalistiche di Livio tant'è che viene molto presto contattato dal direttore delle più importante telegiornale italiano. Livio sottoscrive un contratto della durata di un anno e sarà integrato nella squadra del telegiornale con contratto a tempo indeterminato soltanto se riuscirà a mettere in essere un altro clamoroso scoop. Intenzionato a fare il massimo per riuscire in questo intendimento Livio parte insieme al proprio fidato cameraman e la stessa Sara alla volta di varie mete sparse in lungo il largo nel mondo alla ricerca di quello che potrebbe cambiargli la vita. Durante una delle sue tante giornate passate alla ricerca della notizia, Livio fa la conoscenza di una giovane reporter della quale si innamora perdutamente. Tra giornate di riposo e tempo dedicato alla propria fiamma il tempo vola veloce per cui Livio si troverà costretto ad inventarsi di sana pianta lo scoop che ironia del caso si dimostra essere vero. La sua fama crescerà enormemente ma questo non gioverà né a lui e né ai suoi amici.

