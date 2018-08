ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO PRESTO SPOSI? / I due cantanti hanno superato la crisi durata circa un ann

Dopo avere superato la crisi durata circa un anno, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio appaiono nuovamente felici insieme: la coppia è prossima alle nozze?

04 agosto 2018 Redazione

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

La crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio potrebbe essere solo un lontano ricordo: dopo un periodo di riflessione durato circa un anno, la coppia d'oro della musica italiana sembra avere dimenticato i problemi godendosi le vacanze estive in Sardegna. E i ben informati si dicono certi che dal ritorno di fiamma al matrimonio il passo sarà breve! Lo scorso anno, la loro crisi era stata uno degli argomenti preferiti del gossip estivo. Sebbene le ragioni della separazione non fossero mai state ufficializzate da parte dei diretti interessati, tutto faceva pensare ad una differenza di vedute riguardo il futuro: 12 anni d'amore e un figlio, Andrea, di 8 anni non erano bastati a Gigi D'Alessio per sposare la sua compagna come lei avrebbe desiderato. Da qui alla separazione il passo era stato breve: lui era rimasto nella villa di Roma, mentre Anna si era dedicata ad altri progetti quali il nuovo album e la partecipazione a Masterchef Celebrity.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio presto sposi?

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo stanno di nuovo insieme, o almeno questa è l'impressione guardando le foto delle loro vacanze in Sardegna nelle quali appaiono sorridenti e affiatati come un tempo. La coppia è stata immortalata a cena insieme, lasciando chiaramente intravedere il superamento della crisi anche se i più scettici non sono ancora convinti di questa possibilità. Un recente commento sul profilo Instagram della cantante con la scritta 'freedom' ha infatti riacceso i dubbi riguardanti la sua vera situazione sentimentale. Dopo discussioni, alcune delle quali affidate a giornali e programmi televisivi, ancora non sono chiare le ragioni della separazione né tanto meno l'eventuale superamento della crisi. Gigi e Anna preferiscono mantenere la loro vita privata top secret anche se a Napoli sono in molti a dirsi certi che i fiori d'arancio siano nell'aria: dopo i Ferragnez, arriveranno anche il secondo royal wedding all'italiana?

