Arma Letale 4/ Su Canale 20 il film con Mel Gibson: curiosità sulla pellicola (oggi, 4 agosto 2018)

Arma letale 4, il film d'azione in onda su Canale 20 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Mel Gibson e Danny Glover, alla regia Richard Donner. La trama del film nel dettaglio.

Il film d'azione in prima serata su 20

La regia del quarto episodio di 'Arma letale' fu affidata al newyorkese Richard Donner, un regista il cui elenco di successi al botteghino merita la citazione negli episodi più celebri come nel caso di 'Ladyhawke', tenerissima storia d'amore fantastica del 1985 magistralmente interpretato dalla coppia composta da Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer, oppure l'inquietante 'The Omen - Il presagio' del 1976, il successivo 'Superman', quello che entusiasmò tutto il mondo, recitato da Marlon Brando e Cristopher Reeve. Insomma una carriera invidiabile per un cineasta al quale non sono mai stati attribuiti i premi che avrebbe meritato, ma, si sa, la critica non lascia tracce di se, il buon cinema sì, sempre. Attualmente 'Arma letale 4' conclude la saga ma già da tempo si vocifera, in ambienti vicini a Mel Gibson, che l'attore abbia dato il consenso al quinto episodio e forse potrebbe già esistere una sceneggiatura pronta ad essere interpretata, ma tutto è da tempo in stallo, anche se, recentemente, le voci di una concreta possibilità di produrre il quinto episodio sono sempre più acute. In ogni caso, come ovviamente si poteva immaginare, 'Arma letale 4' rimane un blockbuster classico da botteghino, divertente, ben diretto, con tanta azione e situazioni anche comiche, ma mai nemmeno sfiorato dal profumo degli Awards che contano. Peccato, il premio più gradito è sempre il vostro confermando il piacere di rivedere nel tempo una pellicola ed apprezzarla.

NEL CAST ANCHE DANNY GLOVER

Torna per la quarta volta la coppia di detective composta da Martin Riggs (Mel Gibson) e Roger Murtaugh (Danny Glover) con il film poliziesco targato 1998 Arma letale 4, la fine di una saga divertente che ha appassionato per anni almeno tre generazioni di cinefili. La trasmissione di questa pellicola sarà concessa alle ore 21,00 di questo sabato 4 agosto 2018 sulle frequenza di Film 20, una prima serata interessante e divertente, con il giusto grado di action e la buona trama attorno alla quale, in maniera rocambolesca e divertente, si sviluppano le storie dei protagonisti. La regia del quarto episodio di 'Arma letale' fu affidata al newyorkese Richard Donner mentre alla coppia composta da Mel Gibson e Danny Glover, nel cast di 'Arma letale 4' si aggiunge anche l'ottimo Joe Pesci per il ruolo di Leo Getz e la bellissima Rene Russo in quello di Lorna Cole. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ARMA LETALE 4, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

I due detective californiani, (tutta la saga 'Arma letale' si svolge a Los Angeles), hanno diverse grane dovute alla caccia di un psicopatico che non solo porta con se un mitra, ma ha anche il vizio dell'incendio ed è dotato di un lanciafiamme, un uomo senza scrupoli. Tra i due c'è una grande amicizia da sempre all'interno dello stesso distretto di polizia, oramai lavoro e vita privata sono la stessa cosa, quasi due fratelli e, per questo motivo, Martin confessa a Roger che la fidanzata Lorna attende un bambino da lui. Assieme al caso dell'incendiario si unisce anche l'indagine relativa all'introduzione nel suolo americano di clandestini cinesi, i quali giungono via mare attraverso la rotta pacifica, sbarcando proprio a Los Angeles. In questo complicato intrigo di storie si unisce un terzo detective, anch'esso afroamericano come Roger, per aiutare la coppia a dipanare due matasse intrigatissime, un crescendo di azione e avvenimenti, soprattutto rivolti verso quei poveri cinesi vittime di una mafia spietata e senza scrupoli pur di allargare il proprio giro d'affari e influenze globali nel mondo.

