LARA E MICHAEL, BIANCA ATZEI DALLA PARTE DELLA ZORZETTO/ Lei fa una dedica a Fabio Ferrara (Temptation Island)

Bianca Atzei scrive a Lara Rosie Zorzetto su Instagram dopo il suo falò di confronto a Temptation Island 2018. Giorgia Lucini attacca la single Rita Cardinale.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 19.04 Anna Montesano

Lara Rosie Zorzetto

Mentre si continua a discutere della fine della relazione tra Lara e Michael, sono in molti a palesare il loro apprezzamento per la Zorzetto. Ma è proprio la fidanzata più amata di questa edizione di Temptation Island a fare una dedica molto speciale ad un ragazzo della redazione, che tutti hanno conosciuto come corteggiatore di Uomini e Donne: Fabio Ferrara. Ecco le sue parole. "Ti voglio bene - ha scritto lei - Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p...e che non mi fai pubblicare foto ahahah... Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c'è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua". (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANCHE GIORGIA LUCINI DALLA PARTE DI LARA

Giorgia Lucini fan di Lara Rosie Zorzetto? La bionda di Temptation Island 2018 è diventata la vera beniamina del pubblico e molti volti noti le stanno esprimendo la propria solidarietà. Dopo Bianca Atzei, l’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgia Lucini, si è schierata con l’ex fidanzata di Michael De Giorgio attaccando la single Rita Cardinale che ha definito una “sfigata”. Su Instagram Stories, infatti, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha detto: “Cioè, io sono senza parole per quanto sei sfigata! Ma hai 12 anni tu? Sfigata!”. Parole che le fan di Lara hanno apprezzato e interpretato come una presa di posizione in favore della Zorzetto. La replica della single Rita non si è fatta attendere: “Non sono solita rispondere a critiche prive di alcun contenuto di scarsa argomentazione, e probabilmente adesso sto dando anche troppa importanza, ma siete in tanti ad avermi fatto notare il commento di questa persona. A tal riguardo, ciò che sento di dire è che queste parole le reputo semplicemente infantili e superficiali e hanno dimostrato che, in effetti, l’età che mi viene attribuita è di gran lunga superiore rispetto a quella di chi me l’ha assegnata!“. Lara, da parte sua, ha preferito non commentare l’accaduto e concentrarsi su se stessa come ha annunciato sui social (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE PAROLE DI BIANCA ATZEI PER LARA ROSIE ZORZETTO

Lara Rosie Zorzetto ha messo d'accordo davvero tutti. È lei la più amata di questa edizione di Temptation Island, e le conferme arrivano giorno dopo giorno. Tantissimi i complimenti che la ragazza ha ricevuto sui social nelle ultime settimane. Dopo quelli per la sua simpatia, sono arrivati quelli per il suo carattere forte, soprattutto per l'epilogo della sua storia con Michael. Lara, però, non si sarebbe mai aspettata che tra i tanti complimenti sarebbero arrivati anche quelli di una famosa cantante che di sofferenze in amore ne ha avute e non poche. Stiamo parlando di Bianca Atzei, che ha deciso di inviare iun messaggio privato su Instagram alla Zorzetto, scrivendo: “Sei una grande, avrei voluto un pò del tuo coraggio! Goditi la vita! Ciao ciao Bianca!” Parole davvero belle e sincere quelle della cantante, che hanno lasciato la ragazza sbalordita.

LARA INCREDULA PER IL MESSAGGIO DI BIANCA ATZEI

Lara Rosie Zorzetto, incredula del messaggio ricevuto da Bianca Atzei, non ha potuto che riproporlo attraverso le su Instagram stories, commentandolo con queste parole: “Non ci posso credere! Onorata e lusingata!” Lara è felicissima del gesto di Bianca Atzei, che è per lei l'ennesima dimostrazione di stima e ffetto del pubblico di Temptation Island. La storia con Michael De Giorgio è infatti chiusa e non sembra ci siano alcune possibilità di un ritorno di fiamma tra i due, soprattutto dopo quanto scoperto dalla ragazza nel corso dell'incontro con Filippo Bisciglia, un mese dopo il falò di confronto.

© Riproduzione Riservata.