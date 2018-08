Frammenti di un inganno/ Su Rai 2 il film con Sarah Fisher: curiosità sulla pellicola (oggi, 4 agosto 2018)

Frammenti di un inganno, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Sarah Fisher, Lauren Holly e Paul Johansson, alla regia Roma Roth. Il dettaglio della trama.

04 agosto 2018

Il film in prima serata su Rai 2

Frammenti di un inganno è il titolo della pellicola drammatica e thriller che viene proposta nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 4 agosto 2018. La regia è stata affidata a Roma Roth e insieme a Gemma Holdway hanno esteso la sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Mark Arcieri con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Michael Richard Plowman e la produzione è stata curata dalla Reel World Management, la distribuzione del film è stata eseguita dalla Lifetime Television. Il film è stato prodotto in Canada nel 2016 con la durata di 82 minuti circa. Un buon film con ottimo pathos, questo è in sostanza il valore di 'Frammenti di un inganno', una pellicola difficile da gestire per un'attrice ancora giovane, la quale però supera brillantemente la prova. I tempi della recitazione televisiva si dilatano più che al cinema e in quei momenti emerge la possibilità che il piccolo schermo concede ai risvolti psicologici dei personaggi più che all'azione in purezza. Da vivere attimo per attimo sino all'epilogo.

NEL CAST ANCHE PAUL JOHANSSON

Frammenti di un inganno è la pellicola che viene mandata in onda su Rai 2 questo sabato 4 agosto 2018 che è stata prodotta nel 2016 e si tinge di thriller nel ricordo delle vicissitudini da parte della protagonista Ashley Bennett, ruolo interpretato dall'attrice canadese Sarah Fisher, attrice specializzata in produzioni per il piccolo schermo tra le quali ricordiamo il biografico 'Full Out' la storia vera della ginnasta Ariana Berlin, un film tipico del filone young-adult. Nel cast anche l'ottima Lauren Holly, americana, celebre per la sua presenza in lungometraggi brillanti come il remake del celebre 'Sabrina', un grande classico che nel 1954 vide nel cast Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden, oppure 'What Women Want - Quello che le donne vogliono' accanto a Mel Gibson. Regista di 'Frammenti di un inganno' è il cineasta canadese Roma Roth, una carriera nel cinema televisivo o nelle pellicole blockbuster come 'La maledizione di Komodo', pellicola sci-fi di stampo horror con al centro del terrore i giganteschi draghi indonesiani. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

FRAMMENTI DI UN INGANNO, LA TRAMA DEL FILM

Ashley Bennett è una ragazza la quale, in seguito ad una tremenda aggressione, nella quale perse la vita il padre, ha trascorso diversi mesi nel letto di un ospedale, dove è stata curata sia dal punto di vista fisico che psicologico. Un avvenimento del genere segna sempre chiunque, ancora di più un'adolescente sensibile che ha dovuto assistere ad un momento di follia, un'aggressione feroce e premeditata. Ashley cerca con il tempo di lenire le sue ferite e tornare alla normalità, ma per lei non sarà facile cancellare con un colpo di spugna un avvenimento così tremendo. La mente torna sempre a quella notte nella quale il padre perse la vita e lei la lucidità mentale, riportando anche gravi ferite, una situazione delicata per una psicologia fragile e tormentata dall'evento sanguinoso. Alcuni frammenti di memoria, rimenando spesso concentrata su quella notte e sui frames che la memoria le concede nei ricordi frammentati, la porta a iniziare a sospettare del socio in affari del padre, John, e la convinzione che l'uomo nasconda molto più di ciò che lascia credere, le si fa spazio dentro, portandola ad iniziare le sue indagini personali. La vendetta dovrà attendere, ma il sospetto s'acuisce ed, assieme al fidanzato, Ashley ottiene alcune importanti conferme dei suoi sospetti ma le manca sempre quella prova decisiva che potrebbe incriminare l'uomo definitivamente. La memoria della ragazza la tradisce alterando i fatti, oppure John è davvero un uomo che nel doppio gioco e nei segreti celati nasconde la tremenda verità di essere l'assassino del suo socio e padre di Ashely? Ovviamente tutto si svelerà seguendo la trama del film trasmesso dalla rete Rai.

