FLAVIO INSINNA SILURATO DA L'EREDITÀ?/ Bomba in Rai: quando disse, "non posso sostituire Fabrizio Frizzi"

Flavio Insinna al posto di Fabrizio Frizzi alla conduzione de L'Eredità? Oggi sgancia la bomba: la Rai, con il cambio dirigenziale, potrebbe silurarlo.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 19.45 Stella Dibenedetto

Flavio Insinna

Flavio Insinna silurato a poche settimane dal via de L'Eredità? L'indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi è di quelle che fanno scalpore. L'ex conduttore di Affari Tuoi non sarebbe gradito ai nuovi vertici Rai che potrebbero decidere di sostituirlo alla guida del game-show che fino alla scorsa stagione televisiva era saldamente nelle mani di Fabrizio Frizzi. E proprio all'amico scomparso, Flavio Insinna, commentando la proposta Rai di guidare L'Eredità si era rivolto idealmente:"Il mio primo obiettivo sarà non deludere lui. Fabrizio non è sostituibile, non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però cercare di essere bravo". Da parte di Insinna per il momento tutto tace: certo è che ad ormai un mesetto dall'inizio della trasmissione, qualunque decisione non potrà che essere imminente...(agg. di Dario D'Angelo)

FLAVIO INSINNA SOSTITUITO DA LIORNI O AMADEUS?

Flavio Insinna senza pace. Il conduttore, finito al centro della polemica nei mesi scorsi per una serie di servizi trasmessi da Striscia la Notizia in cui prendeva in giro alcuni concorrenti di Affari Tuoi, sarebbe stato scelto dalla Rai come erede di Fabrizio Frizzi al timone del game show preserale L’Eredità. La decisione della Rai di affidare a Flavio Insinna uno dei programmi più importanti dell’azienda che, per anni, è stato condotto da Fabrizio Frizzi, aveva creato diversi malumori tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori. La presenza di Insinna al timone dell’Eredità sembrava cosa fatta, ma oggi spunta una bomba clamorosa. Con il cambio dirigenziale in casa Rai, Insinna potrebbe perdere il timone del programma. La Rai, infatti, per evitare ulteriori polemiche, potrebbe decidere di affidare il game show ad un altro conduttore. Prima di scegliere Insinna, erano spuntati anche i nomi di Marco Liorni e Amadeus. Il primo, però, sarà impegnato con il nuovo programma “Italia sì” mentre Amadeus tornerà a condurre “I soliti ignoti”. Insinna, alla fine, sarà l’erede di Frizzi?

FLAVIO INSINNA SILURATO DALLA RAI? OGGI SGANCIA LA BOMBA

A sganciare la bomba sul futuro di Flavio Insinna e de L’Eredità è il settimanale Oggi che scrive: “Dopo le polemiche delle scorse settimane, debutterà alla conduzione de L'Eredità al posto di Fabrizio Frizzi. Sempre che i cambi dirigenziali in corso a Viale Mazzini non gli nuocciano. I nuovi vertici, infatti, non sarebbero del tutto convinti di confermarlo". Al momento, si tratta di indiscrezioni. La decisione ufficiale sul futuro di Insinna potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La nuova stagione televisiva è ormai alle porte. L’eredità tornerà in onda a metà settembre con un nuovo conduttore. Sarà davvero Flavio Insinna come annunciato o ci sarà un clamoroso colpo di scena? Non resta che aspettare l’ufficialità.

© Riproduzione Riservata.