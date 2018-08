Francesco Monte irriconoscibile su Instagram/ "Sono dimagrito troppo", scoppia la polemica: qual è il motivo?

Francesco Monte appare troppo dimagrito sui social e scoppia la polemica, lui stesso ammette il cambiamento ma qual è il motivo di tutto questo? Ecco cosa è successo

04 agosto 2018 Hedda Hopper

Francesco Monte

Francesco Monte è di nuovo riuscito a far parlare di sè e non per via delle sue storie d'amore o per la presunta partecipazione a Grande Fratello Vip ma per il suo ritorno sui social visibilmente dimagrito. La foto postata qualche ora fa ha fatto già il giro del web e delle pagine fan di Uomini e donne e dell'Isola dei Famosi ma sembra proprio che il motivo non sia da rintracciare in un nuovo ruolo in una fiction ma forse proprio nell'amore e in questo suo ultimo periodo poco fortunato. Nella foto Francesco Monte si mostra disteso su una scalinata e si vede molto bene che non ha i muscoli di un tempo da esibire e così lui stesso se ne accorge e pubblicando la foto (che potete vedere cliccando qui) scrive: "“Sono semplicemente un po’ troppo magro… e allora? Sti c…i, pian piano si ritorna torello”.

FRANCESCO MONTE TORNERA' QUELLO DI UN TEMPO?

L'ex tronista e l'ex naufrago sa bene che non è la sua normale stazza questa e promette che dopo le vacanze tornerà ad allenarsi e a mettere su massa ma se non ne avesse il tempo per via del suo arrivo nel cast del Grande Fratello Vip? Francesco Monte si mostra in una serie di foto postate su Instagram e che sono state scattate in Costa Smeralda e i fan non hanno potuto far altro che confermare quello che lui stesso ha scritto. Alcuni pensano che la causa sia proprio l'amore e, dopo la fine della sua storia con Paola di Benedetto, lui stesso ha dovuto fare i conti con il ricordo di Cecilia Rodriguez e tutto quello che questo significa. Ma se così non fosse e se il suo calo di peso fosse dovuto ad un cambio repentino di vita e l'addio alla palestra?

