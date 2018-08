GIUSY FERRERI / Amore a gonfie vele con il fidanzato Andrea Bonomo: "Apprezzo la sua ironia e intelligenza"

Giusy Ferreri e i dieci anni d'amore con Andrea Bonomo, padre della piccola Beatrice: ecco cosa la cantante di 'Amore e Capoeira' apprezza del suo compagno...

04 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Giusy Ferreri

Giusy Ferreri è grande protagonista della scena musicale italiana anche nell'estate del 2018. Il suo ultimo singolo 'Amore e Capoeira" è uno degli indiscussi tormentoni estivi, passato costantemente in radio e ai vertici delle principali classifiche italiane. La carriera dell'artista, balzata alle cronache 10 anni fa con la vittoria ad X Factor, procede per il meglio con un successo dopo l'altro e anche la sua vita privata non conosce ombre, grazia ad una longeva relazione sentimentale. La Ferreri è legata, infatti, da 10 anni ad Andrea Bonomo, dal quale lo scorso anno è nata Beatrice, la primogenita della coppia. Ma quali sono gli ingredienti di questo rapporto felice e duraturo? Chi è l'uomo che affianca Giusy Ferreri fin dall'inizio della sua carriera? A raccontarcelo è la rivista 'Visto' nel suo ultimo numero in edicola. Bonomo non è certo un volto noto nel mondo della musica o dello spettacolo: di professione infatti è geometra, professione che ricopre a Vigevano, località nella quale risiede insieme alla compagna e alla figlia.

La storia d'amore con Andrea Bonomo

Il primo incontro tra Giusy Ferreri e il suo attuale compagno Andrea Bonomo è avvenuto per ragioni ben lontane dalla musica. Lui era il geometra che si occupava dell'appartamento acquistato dalla cantante e da allora è cominciato un corteggiamento, terminato nel migliore dei modi. A colpire la Ferreri sono state la sua "ironia, l'intelligenza, la personalità e la sicurezza", ragioni per cui la coppia non si è più lasciata. Originario di un paesino della provincia di Pavia, Bonomo ha deciso di proseguire la sua attività anche quando la sua compagna è diventata famosa nel mondo della musica. Da allora Giusy e Andrea hanno evitato il mondo del gossip, limitandosi a qualche fugace apparizione nei social o a poche interviste sulle riviste. Proprio, riferendosi al suo compagno, Giusy aveva annunciato la gravidanza scrivendo nel suo profilo Instagram: "Oggi vi porto un messaggio di vita e di amore. Il web è veloce, e forse l'avrete già sentito o letto, ma ci tenevo a dirvelo di persona, perché voi fate parte della mia ‘famiglia allargata'. Sono in attesa di un bebè, una dolce attesa arrivata dopo nove anni di amore con Andrea".

