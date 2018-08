Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello/ Il film su Italia 1 con Elijah Wood (oggi, 4 agosto 2018)

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Elijah Wood e Ian McKellen, alla regia Peter Jackson. Il dettaglio.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 17.35 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

Una pellicola epica e fantastica e molto carica di avventura che viene mandata in onda su Italia 1 nella prima serata di Italia 1 di questo sabato 4 agosto 2018. La regia è stata affidata a Peter Jackson con il soggetto tratto dal romanzo scritto da J. R. R. Tolkien e la sceneggiatura estesa da Fran Walsh e Philippa Boynes. La distribuzione è stata gestita dalla Medusa Film e il montaggio è stato esteso da John Gilbert con gli effetti speciali di Weta Digital e le musiche di Howard Shore. Merito ed onore al regista, Peter Jackson, perfetto nel saper cogliere le potenzialità epiche del libro, maestoso nel dirigere scene collettive di guerra senza badare al risparmio nell'impiego di controfigure, introspettivo dietro la cinepresa se il momento richiede la dolcezza, la cura degli sguardi, i risvolti psicologici durante i momenti di riflessione nella trama. Jackson aveva già lasciato alcune tracce di se nel mondo del cinema ma 'Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello' fu la rivelazione, l'applauso unanime, la consacrazione di un regista capace di realizzare il sogno dei produttori e dei milioni di fans del libro. Quattro Oscar vinti e decine di candidature, nomination nei Golden Globe e trofei vinti nei maggiori Awards mondiali, nei quali includiamo il BAFTA e tanti altri, sono il biglietto da visita di un film che già fu culto il giorno successivo la sua uscita. 'Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello', e i successivi film della trilogia, assieme alle avventure cinematografiche del maghetto Harry Potter, sono sicuramente le due esperienze di maggior successo del cinema del terzo millennio, quindi, ancora una volta perché non si smette mai di sentirsi attratti dall'ennesima visione, lo share di Italia 1 nella riproposta della pellicola sarà, come sempre, numeroso e soddisfatto anche dopo avere visto tante repliche.

NEL CAST ELIJAH WOOD

Sono trascorsi già 17 anni dall'uscita del film Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 agosto 2018 alle ore 21,10. Era il 2001 ed il mondo corse nelle sale e fu catturato dalla bellezza epica e cinematografica del primo capitolo della saga diretta da Peter Jackson e basata sull'opera di Tolkien. Il cast è all'altezza delle brame di successo della produzione voluta da New Line Cinema e dallo stesso Jackson, nei vari ruoli incontriamo Elijah Wood (Frodo Baggins), Ian McKellen (il mago/druido Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn il pellegrino con sangue di re), Cate Blanchett (Galadriel, dama elfica algida ed eterea), Orlando Bloom (Legolas, l'elfo silvano dalla mira impeccabile con l'arco), Sean Bean (Boromir, umano pieno di tutte le contraddizioni proprie dell'uomo ma valoroso nel momento epico della sua vita), Hugo Weaving (Re Elrond, monarca elfico dai grandi poteri), Liv Tyler (figlia fatata di re Elrond) e tanti altri. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LA COMPAGNIA DELL'ANELLO, LA TRAMA DEL FILM

Frodo Baggins vive nella Contea, un territorio sereno e pacifico lontano dagli echi delle guerre tra elfi e creature oscure, sortilegi e maghi potenti, viandanti assassini in locande malfamate. Apparirebbe come la terra ideale, intoccabile, ma così non è perché la lunga mano di Saruman, signore del male relegato alla vita isolata sul monte Fato nelle terre di Mordor, sta arrivando ovunque per mietere vittime e soggiogare il popolo di elfi, nani, hobbit come Frodo (ometti dal corpo tozzo con lunghi piedi pelosi e sangue generoso), uomini e mezzo-uomini (assieme a tante arcaiche figure appartenenti al popolo fatato) ai suoi voleri. Il suo immenso esercito di orchetti si sta organizzando, ma non è il solo, anche il mago Saruman, divenuto malvagio perché ottenebrato dal malefico influsso di un palantir, una sfera magica di origine oscura, sta a sua volta organizzando un esercito di orchi, goblin, troll, demoni ed uruk hai (un ibrido demoniaco tra creature da incubo da lui ideato) per conquistare le terre sino a quel momento serene e soggiogare i popoli al suo volere. L'unico tramite tra la sconfitta definitiva e la scomparsa di creature gentili e la possibilità di vittoria è rappresentata dall'anello del potere, di proprietà dello zio di Frodo, Bilbo, che consegnerà al nipote, privandosene con grande dolore, il cimelio per concedere alle terre libere l'opportunità di continuare ad esistere. Protetti e guidati dal mago buono Gandalf, Frodo assieme ad altri tre hobbit, un elfo, un nano e un uomo partiranno alla volta delle terre di Mordor verso il loro destino, l'inizio di un'avventura meravigliosa.

