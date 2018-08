L'urlo dell'odio / Sul Nove il film con Anthony Hopkins: trama e curiosità (oggi, 4 agosto 2018)

L'urlo dell'odio, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Anthony Hopkins e Alec Baldwin, alla regia Lee Tamahori. La trama del film nel dettaglio.

04 agosto 2018

Il film in prima serata su Nove

La pellicola thriller e drammatica che viene mandata in onda questo sabato 4 agosto su Canale Nove dal titolo originale The Edge è stata prodotta nel 1997 in USA sotto l'accurata regia di Lee Tamahori. La sceneggiatura è stata estesa da David Mamet mentre la produzione è stata firmata dalla Art Linson con il produttore esecutivo Lloyd Philips. Il montaggio è stato realizzato da Neil Travis con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Jerry Goldsmith mentre la scenografia è stata ideata da Wolf Kroeger. Del regista Lee Tamahori ricordiamo il thriller del 2001, con Morgan Freeman protagonista, 'Nella morsa del ragno', o, siamo già nel 2011, 'The Devil's Double', ancora un thriller per il regista dotato di un talento particolare nel comporre scene in cui la suspense lega alla poltrona lo spettatore. Se consideriamo la caratura degli attori protagonisti, il valore del film è davvero considerevole ma è davvero la natura la grande protagonista di una pellicola la cui fotografia è la base indispensabile per rendere questa storia accattivante, avventurosa, mostrando il volto pericoloso del fascino di un ambiente incredibile nel porgere i suoi landscape. Il film è stato apprezzato al botteghino, un po' meno dalla critica che ha ritenuto il genere inflazionato, d'altronde, dopo oltre un secolo di cinematografia, quale settore potrebbe riservare novità? Nessuno in effetti, quindi vi invitiamo a focalizzarvi sulla tensione della trama, la bravura soprattutto di Anthony Hopkins e le grandi doti di direttore della fotografia di Donald McAlpine, il quale già ne 'Il bambino e il grande cacciatore' mostrò il suo particolare talento quasi da documentarista naturalista.

NEL CAST ANTHONY HOPKINS

Dal 1997 ci giunge la pellicola L'urlo dell'odio che, nella prima serata di oggi, 4 agosto 2018, sul Nove ci concede il gusto di apprezzarla di nuovo. Onore della direzione alle cineprese, quindi, al cineasta neozelandese con origini maori Lee Tamahori, un regista abile soprattutto nel dettagliare la direzione cinematografica in contesti naturali come in questo caso dove l'Alaska è il grande protagonista con i suoi landscape mozzafiato. Nel cast de 'L'urlo dell'odio' il protagonista principale è Anthony Hopkins assieme ad Alec Baldwin, una 'strana coppia' che assieme ha reso molto più delle aspettative, complice il talento assoluto di Hopkins, in quegli anni al top della sua carriera. Accanto a loro la bellissima super-modella australiana Elle Macpherson, non nuova nel cinema e presente in produzioni di grande prestigio come 'Sirene' accanto a Cher o 'Jane Eyre' di Zeffirelli. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

L'URLO DELL'ODIO, LA TRAMA DEL FILM

L'Alaska è lo sfondo principale di questo film, nei suoi territori sconfinati arriva l'anziano miliardario Charles Morse alla ricerca di un amico nativo americano, proprietario della baita dove alloggiano lui, la bellissima e giovane moglie, un fotografo dalle grandi capacità nel saper immortalare sopratutto ambienti naturali. Per la loro ricerca si avvalgono dell'utilizzio di un idrovolante ma il destino vuole che l'aeromobile precipiti in un ammaraggio di fortuna nel lago in seguito all'urto, e al conseguente danneggiamento dell'elica di un motore, da parte di uno stormo di uccelli. Ora il gruppo è solo in balia della natura selvaggia di questo angolo davvero arcaico di nord-America, tra le montagne e i pericoli del territorio, il piccolo gruppo di amici dovrà riuscire a sopravvivere. Sulle loro tracce si pone subito in caccia un nemico mortale, un gigantesco kodiak (una sottospecie di grizzly di massa maggiore rispetto al già immenso orso del nord-America), che fiuta il sangue caldo e l'adrenalina del gruppo e di loro vorrà cibarsi. Inizia quindi una caccia all'uomo selvaggia e primitiva, l'orso è di mole maestosa ma è abile a seguire le tracce senza farsi scorgersi, gli uomini ne captano solamente, a volte, l'urlo minaccioso e feroce. Si salveranno trovando lungo il corso del fiume un deposito di sopravvivenza nel quale un fucile e i relativi proiettili concedono al gruppo un'ottima chance di difesa e sopravvivenza.

