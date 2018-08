LUCA ONESTINI / Foto, la vitiligine mostrata senza filtri: il supporto dei suoi fan

Luca Onestini si presenta senza filtri su Instagram mettendo in mostra le macchie sulle gambe causate dalla vitiligine: i complimenti e il supporto dei fan.

04 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

Luca Onestini ha superato i timori legati alla vitiligine, la malattia cutanea di cui soffre fin da bambino. L'ex tronista di Uomini e donne si è mostrato senza filtri in una recente foto postata sul suo profilo Instagram (clicca qui per vederla), nella quale non nasconde le macchie presenti nelle sue gambe. Seduto sopra uno scoglio, Onestini appare come una persona matura e sicura di sé, che ha dimenticato le prese in giro delle quali era rimasto vittima in passato. Durante l'esperienza al Grande Fratello Vip 2, infatti, il fidanzato di Ivana Mrazova aveva più volte parlato dei difficili momenti attraversati durante infanzia e adolescennza, a causa delle dure parole dei suoi coetanei. All'epoca si vergognava di se stesso, e mai sarebbe apparso in un'immagine pubblica con le sue macchie in primo piano, ma ora molte cose sono cambiate, a partire dalla consapevolezza che la vitiligine non è una colpa ma la semplice mancanza di melanina in alcune parti del corpo.

Il sostegno dei fan di Luca Onestini

Il Grande Fratello Vip 2 è stato una scommessa vinta per Luca Onestini che ha incontrato il grande amore e molti amici, i primis Raffaello Tonon. Ma dalla casa più spiata d'Italia l'ex tronista è uscito anche più consapevole e maturo, doti apprezzate dai suoi fan su Instagram. L'immagine nella quale ha messo in mostra la vitiligine senza filtri è stata accolta con entusiasmo dai suoi inseparabili followers con più di 90 mila likes in poche ore. Anche i messaggi di stima e di complimenti sono stati numerosi: "Bellissima foto bellissimo tu bellissima la tua anima. Sei un ragazzo da prendere da esempio. Ivana mi raccomando tienitelo stretto di ragazzi così ce ne sono ancora pochi" , "Molto speciali... e chi non capisce questo nostro problema è perché non va oltre l'apparenza" , "Sei un grande. Un esempio di riscatto per chiunque ha un handicap (in senso lato) e lo porta con nonchalance. Dajeeeeee".

© Riproduzione Riservata.