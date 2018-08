Loredana Lecciso ha un nuovo amore dopo Al Bano?/ Foto, un dettaglio non sfugge ai fan

Loredana Lecciso ha un nuovo amore? L'ex compagna di Al Bano pubblica una foto su Instagram e i fan notano un particolare che scatena subito il gossip.

04 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Loredana Lecciso

Nuovo amore per Loredana Lecciso? L’ex compagna di Al Bano, tornata single dopo la storia con il cantante di Cellino San Marco durata ben 18 anni, scatena il gossip con una foto. Concentrata sulla propria carriera e sui figli, Jasmine e Albano Junior a cui sta cercando di non far pesare la fine del rapporto con Albano Carrisi, Loredana Lecciso, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto su Instagram in cui si è mostrata serena e sorridente ai followers. Nella foto in questione, la Lecciso è da sola, ma un dettaglio non è passato inosservato all’occhio attento dei fans. In particolare, i followers hanno posto l’accento su un hashtag utilizzato dalla Lecciso nella didascalia. “Love”, scrive Loredana Lecciso scatenando immediatamente i commenti dei followers. “Occhi da furbetta? Cosa avrai combinato?” – scrive qualcuno mentre qualcun altro ammira la sua bellezza – “molto bella”. Nella vita della Lecciso, dunque, ci sarà un nuovo amore?

LOREDANA LECCISO, RAPPORTO AMICHEVOLE CON AL BANO

Per amore dei figli Jasmine e Albano Junior, Loredana Lecciso e Al Bano continuano ad avere un rapporto basato sul rispetto e sull’affetto reciproco. 18 anni di vita insieme, infatti, non si dimenticano soprattutto se l’amore è stato coronato con la nascita di due figli. Ad oggi, però, le vite di Al Bano e della Lecciso viaggiano su due binari diversi. Il cantante è ancora concentrato sulla sua carriera e sui concerti che lo portano in giro per il mondo con Romina Power. La Lecciso, invece, si sta riprendendo la propria carriera non trascurando i figli a cui dedica la maggior parte del tempo. Quella del 2018, dunque, è un’estate particolare per Al Bano e Loredana Lecciso che, sebbene non stiano più insieme da diversi mesi, continuano ad essere al centro del gossip. Loredana, in particolare, avrà davvero un nuovo fidanzato?

© Riproduzione Riservata.