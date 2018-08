Mara Venier litiga sui social/ Foto, la fan critica Domenica In e lei sbotta: "grandissima str***a”

04 agosto 2018 Redazione

Mara Venier

Per Mara Venier sono giorni di intenso lavoro. Dopo aver trascorso gli ultimi anni su canale 5 come opinionista dell’Isola dei Famosi e giudice di Tu sì que vales, a settembre, la Venier tornerà a condurre la sua amatissima Domenica in. Con il programma domenicale di Raiuno, Mara Venier ha ottenuto grandissimo successo negli anni ’90 conquistando il cuore del pubblico che ha accolto con entusiasmo la scelta della Rai di puntare ancora sulla sua fantasia. La zia Mara non sarà una semplice conduttrice, ma vestirà anche i panni di autrice di Domenica In. In questi giorni, così, sta mettendo su la trasmissione insieme al suo gruppo di lavoro. Su Instagram ha anche pubblicato una foto con tutti i suoi collaboratori scattata dopo una cena. “Non so come sarà domenica in..???????????ma il gruppo di lavoro è fortissimo e un po’ loco...??????????grazie Pasquale cena napoletana fantastica”, ha scritto la Venier. Una follower ha così commentato: “tutti giovanissimi”, non immaginando di ricevere la risposta di Mara. “Impara ad avere rispetto per le persone. In questa foto (togli pure me), ci sono persone che hanno dato e danno tantissimo alla Rai… rispetto!!! Grandissima stron****a”.

L’EMOZIONE DI MARA VENIER

Mara Venier non nasconde l’emozione che sta provando per il ritorno a Domenica In. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato tutta la gioia per il ritorno in Rai dove è pronta a condurre una Domenica in ricca di sorprese e di novità. “Come mi sento alla vigilia di un “ri-debutto” così importante? Sono felicissima. All’inizio, quando dovevo parlare di questa nuova sfida, non riuscivo nemmeno ad articolare le frasi tanto ero frastornata”, ha spiegato. Gli autori sono ancora a lavoro e tra le tante idee c’è quella di riportare in tv il gioco del cruciverba, tanto amato da Gianni Boncompagni. Quella di Mara Venier sarà comunque una Domenica In divertente e festosa per regalare momenti di spensieratezza al pubblico.

