Marco Bocci compie 40 anni / Video: il bellissimo regalo della moglie Laura Chiatti

Marco Bocci, oggi 4 agosto, compie 40 anni. L'attore ha ricevuto un bellissimo regalo della moglie Laura Chiatti: il casco da corsa del pilota Ayrton Senna!

04 agosto 2018 Anna Montesano

Marco Bocci e Laura Chiatti

Oggi, 4 agosto, l'attore Marco Bocci compie 40 anni. L'amatissimo protagonista di film e fiction seguitissime dal pubblico italiano, come "Romanzo Criminale", "Squadra antimafia" e "Solo", festeggia una tappa importante della sua vita e lo fa coerentemente con quanto ha sempre dimostrato: in semplicità e assieme ai suoi cari. Infatti, Marco Bocci sta trascorrendo la giornata con sua moglie, Laura Chiatti, e i suoi due bambini, Enea e Pablo. E non mancano, su Instagram, gli auguri della bella Laura che ha postato una foto di Marco, scrivendo: "Felice compleanno amore mio". E i commenti del web non mancano: "Auguri al piu figo dei commisari. Altro che rosy fortunata te"; e ancora "Tanti auguri Marco.... tienitela stretta stretta la tua meravigliosa moglie", "Milioni di auguri Marco!! Un sereno e gioioso compleanno da festeggiare con la tua stupenda famiglia."

IL DONO DI LAURA CHIATTI

Marco Bocci non sembra assolutamente sentire il passare degli anni. Nonostante sia ufficialmente entrato nel club degli "anta", continua ad essere in gran forma e un vero sex symbol per il pubblico femminile. L'attore è stato stupito, in questo giorno speciale, da un bellissimo dono fatto da sua moglie. Laura Chiatti gli ha infatti regalato qualcosa che desiderava da tanto: "E poi tua moglie ti fa trovare il casco di Ayrton Senna", fa sapere l'attore con un boomerang su Instagram. Dono apprezzatissimo visto che Bocci è un grande appassionato di automobilismo e Formula 1 sin da quando era bambino: tanto che lui stesso è pilota di auto da corsa.

