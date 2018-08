Meraviglioso Modugno / Il 6 agosto a Polignano a Mare, il concerto per ricordare l'artista: ospiti e info

04 agosto 2018 Anna Montesano

Domenico Modugno

Il 6 agosto, a Polignano a mare, sono tante le ricorrenze da celebrare in "Meraviglioso Modugno - Tutto è musica". Scopriamo intanto alcune anticipazioni sul programma della serata grazie al portale tgcom24. Luca Carboni e Gaetano Curreri interpreteranno "Nel blu, dipinto di blu (Volare)" e "Meraviglioso". Tra i vari protagonisti che ricorderanno il grande Modugno ci saranno anche Francesco Gabbani, Manuel Agnelli, Paola Turci e Ghemon. Saranno tredici le canzoni in totale interpretate da nove grandi della canzone italiana. Questi gli abbinamenti degli artisti ospiti con le canzoni di Modugno: Luca Carboni/"Nel blu, dipinto di blu", Gaetano Currerri/"Meraviglioso" e "Tu si ‘na cosa grande", Francesco Gabbani/"Piove", Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo/"Amara terra mia" e "Dio, come ti amo!", Paola Turci/"Dio come ti amo!" e "La lontananza", Ghemon/"Cosa sono le nuvole" e "Resta cu ‘mme", Simona Molinari/"Vecchio frack" e "Lu pisci spada", Carmen Ferreri/"Come hai fatto".

LE INFORMAZIONI SULLA SERATA

L'apertura della grandissima serata è prevista idealmente con "Tutto è musica", film del 1963 scritto, diretto ed interpretato da Domenico Modugno. Ricordiamo che parliamo di un film autobiografico, scritto da Modugno insieme a Franco Migliacci e Tonino Valerii. Il film è stato presentato anche alla 65. Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso, nell’ottantesimo anniversario della nascita di Modugno. Questo il cast completo: Domenico Modugno, Paolo Bergamaschi, Stefano Conti, Paola Del Bosco, Giustino Durano, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Eddra Gale, Richard McNamara, Mirella Macnich.

