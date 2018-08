NATA IERI/ Su Rai 3 il film con Melanie Griffith e John Goodman (oggi, 4 agosto 2018)

Nata ieri, il film commedia in onda su Rai 3 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Melanie Griffith, John Goodman, Don Johnson, alla regia Luis Mandoki. Il dettaglio della trama.

04 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Rai 3

NEL CAST MELANIE GRIFFITH

In questo sabato 4 agosto 2018 alle ore 14:55 sulle frequenze di Rai 3 viene mandato in onda il film commedia Nata ieri (titolo in lingua originale Born Yesterday). Si tratta di una pellicola americana uscita nelle sale cinematografiche nel 1993 la cui regia è stata affidata a Luis Mandoki. Di fatto è un rifacimento dell'omonimo film uscito nel 1950 e che all'epoca fu diretto da regista George Cukor e a sua volta tratto da una commedia teatrale scritta da Garson Kanin mentre l'adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro di Albert Mannheimer e di Douglas McGrath. Nel cast sono presenti diversi attori di livello internazionale come Melanie Griffith, John Goodman, Don Johnson, Edward Herrmann e Max Perlich. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NATA IERI, LA TRAMA DEL FILM

Harry è un trafficante di droga che è riuscito negli anni ad ottenere enormi benefici economici diventando uno dei pezzi grossi di Chicago. Tuttavia la geopolitica del traffico di stupefacenti cambia radicalmente nel corso degli anni portando lo stesso Harry nel dover prendere delle contromisure onde evitare di perdere potere e centralità. Nello specifico si vede costretto a trasferirsi nella città di Washington portando con sé la propria adorata compagna Billie. Questa è una affascinante ballerina originale di Las Vegas che tuttavia è all'oscuro dei loschi affari portate avanti dal proprio compagno un po' per ingenuità è un po' per una certa ignoranza. Harry la costringe a presenziare a tutte le riunioni d'affari a cui lui partecipa e ben presto si rende conto dell’enorme gap che la propria signora ha nei confronti delle altre donne. Deciso a darle un'istruzione e soprattutto a metterla a conoscenza dei modi con cui dovrebbe comportarsi in determinate situazioni ingaggia un giornalista di nome Paul affinché le insegni le buone maniere e soprattutto le dia alcui fondamenti relativi al mondo dell'economia e della politica. Un'iniziativa che ben presto si ritorcerà contro lo stesso Harry in quanto la donna non solo capirà quello che il proprio compagno sta facendo da diversi anni ma si renderà conto anche di essere innamorata dello stesso Paul il quale a sua volta contraccambia questo sentimento. Naturalmente questo tradimento consumato alle sue spalle non farà per nulla piacere ad Harry il quale reagirà alla propria maniera.

© Riproduzione Riservata.