PAOLA DI BENEDETTO / "Auguro il meglio per la loro vita a Matteo Gentili e Francesco Monte"

Paola Di Benedetto ha riservato parole di stima e affetto nelle pagine del settimanale 'Mio' ai suoi ex fidanzati Francesco Monte e Matteo Gentili. Le sue ultime dichiarazioni.

04 agosto 2018 Redazione

Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Paola Di Benedetto è di nuovo felice in amore dopo la fine delle relazioni con Matteo Gentili e Francesco Monte. L'ex Madre Natura è attualmente impegnata sentimentalmente con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede, con il quale ha recentemente trascorso una vacanza nell'isola di Santorini in Grecia. La coppia non si nasconde e, incurante delle critiche soprattutto dei fan di Fede, si mostra felice e sorridente insieme. Proprio in merito alle costanti accuse mosse nei social network da parte di chi non ritiene l'ex naufraga la donna ideale per il cantante, lui è intervenuto scrivendo: "Sappiate che non mi avvicinerei mai ad una 'poco di buono'... Mi conoscete. Vorrei un po' di rispetto anche per lei, dato che se mancate di rispetto a lei, mancate automaticamente di rispetto anche a me. Siamo una famiglia giusto? Comportiamoci da tale". E parlando di famiglia e di rispetto reciproco, si è espressa anche la Di Benedetto nelle pagine del settimanale 'Mio'.

LA STIMA PER FRANCESCO E MATTEO

Nelle pagine di 'Mio', Paola Di Benedetto ha parlato anche dei suoi due ex fidanzati Francesco Monte e Matteo Gentili ai quali è ancora molto affezionata. Nonostante le relazioni si siano concluse, l'ex naufraga de L'Isola dei famosi ricorda i bei momenti trascorsi con entrambi, confessando di essere a loro disposizione nel caso di bisogno: "Sono due persone che stimo e a cui ho voluto molto bene. Ho amato Matteo per 4 anni e ho trascorso con lui bei momenti. Con Francesco c'è stata una storia più breve ma intensa. Sono due ragazzi che hanno fatto parte della mia vita e a cui sono legata e affezionata. Entrambi sanno che se hanno bisogno di me, Paola c'è e sanno dove trovarla. Auguro a tutti e due il meglio per la loro vita". Se Matteo Gentili sembra a sua volta avere ritrovato l'amore al fianco di Alessia Prete, conosciuta al Grande Fratello 15, diverso è il caso di Francesco Monte, ancora alla ricerca della donna ideale dopo la rottura con Cecilia Rodriguez.

© Riproduzione Riservata.