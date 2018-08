Per un pugno di dollari/ Curiosità sul film con Clint Eastwood su Rai 3 (oggi, 4 agosto 2018)

Per un pugno di dollari, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Clint Eastwood e Gian Maria Volonté, alla regia Sergio Leone. La trama del film nel dettaglio.

Il film western in prima serata su Rai 3

Il genere western approda su Rai 3 questa serata con la pellicola diretta da Sergio Leone dal titolo Per un pugno di dollari, prodotta nel 1964 da una collaborazione tra Italia, Spagna e Germania Ovest. Parliamo di un film che è leggenda, che dopo tanti anni e decine di passaggi televisivi è ancora in grado di calamitare l'attenzione del pubblico. 'Per un pugno di dollari' fu la prima pellicola della trilogia denominata 'del dollaro' al quale seguirono altri due film di grande successo come 'Per qualche dollaro in più' del 1965, e 'Il buono, il brutto, il cattivo' del 1966, tutti e tre voluti e diretti da Sergio Leone su commissione della produzione curata da Jolly Film. La curiosità, che non tutti sanno, è che 'Per un pugno di dollari' è remake di un vecchio film del grande cineasta giapponese Akira Kurosawa, 'La sfida del samurai' del 1962, quindi pochi anni prima. Il film piacque talmente tanto a Sergio Leone che ne volle onorare la grandezza scrivendo un soggetto in chiave western e il successo fu anche superiore a quello della pellicola nipponica. Basterebbe la musica, i lunghi sguardi dei protagonisti durante il duello finale, le inquadrature di alta scuola del cinema, per vivere un film che è allo stesso tempo lezione di storia del cinema e di tecniche cinematografiche, ma, 'Per un pugno di dollari', è di più, è l'Italia alla regia che si fa strada in un filone che non le appartiene ma che onora divenendone faro e, nelle riprese di Sergio Leone, il cinema diviene arte pura. Co-prodotto assieme a Spagna e Germania, il film ha vissuto una lunga serie di successi negli anni, capostipite di una trilogia storica, presentato come anteprima alle sale al Festival di Sorrento, una partenza quasi in sordina per una pellicola che otterrà di più nel tempo, come un vino che invecchiando esalta le sue doti. Il successo al botteghino fu strepitoso ed anche la stampa specializzata non poté esimersi nel dichiararlo capolavoro assoluto.

ALLA REGIA SERGIO LEONE

Quando le prime note del tema del film Per un pugno di dollari inizieranno a suonare, anni di grande cinema avranno il potere di calamitare l'attenzione del pubblico di Rai 3 in questa serata del 4 agosto 2018 con inizio alle ore 21,30. Direttamente dal 1964 torna prepotente sullo schermo tutta la bellezza della regia di Sergio Leone, le note di Ennio Morricone che ne ha curato la colonna sonora, il cast che innalzò 'Per un pugno di dollari' a titolo di riferimento nella filmografia del western d'autore. Nel cast prevale la classe di Clint Eastwood, presente in tutta la trilogia, accanto ad uno strepitoso Gian Maria Volonté e a tutto il cast nel quale s'inserisce la bravura (una delle eroine del genere spaghetti western) Marianne Koch, attrice tedesca cresciuta tra saloon e allestimenti in Cinecittà, ma non solo. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PER UN PUGNO DI DOLLARI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Joe (Clint Eastwood), arriva a san Miguel, paesino polveroso del West occidentale a ridosso col confine messicano. É un classico pistolero di poche parole e grande velocità nel far roteare le sue pistole o il suo fucile, abile a cavallo, flemmatico e tenebroso nei modi, feroce come un crotalo, ed altrettanto veloce come il serpente a sonagli se deve salvarsi la vita in duelli. Vivendo con profilo molto basso nella locanda del paesino, Joe viene a conoscenza della faida di due famiglie, i Rojo, capitanati dal fratello maggiore, Ramón (Gian Maria Volontè) e i Baxter che vedono nello sceriffo cittadino il rappresentante del clan. In questa faida Joe si inserirà al fine di fare più denaro possibile, i Rojo si arricchiscono vendendo alcol, i Baxter armi, e per un pugno di dollari il pistolero si metterà al servizio di entrambi. La sua tecnica è quella di indebolire entrambe le famiglie giocando proprio sul fattore nervoso, il suo scopo è ben altro, ma lo custodisce come uno scrigno nel suo modo silente di vivere la sua attività di mercenario del west. La vicenda si evolve tra colpi di scena e sparatorie, rapimenti e liberazioni, Joe salva la pelle più volte pur sapendo che, prima o poi, l'attende il classico duello finale sulle note di un Ennio Morricone, in quegli anni in grande ascesa nel mondo dei compositori di colonne sonore.

