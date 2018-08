POIROT: LA DOMATRICE/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 4 agosto 2018)

Poirot: La domatrice, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: David Suchet, Tim Curry, Jawad Elalami, alla regia Ashley Pierce. Il dettaglio della trama.

04 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE TIM CURRY

La programmazione televisiva di questo sabato 4 agosto prevede sulla frequenza di Rete 4 a partire dalle ore 16:50 la messa in onda del film televisivo di genere giallo Poirot la domatrice (titolo in lingua originale Agatha Christie’s Poirot - Appointment with Death). Si tratta di un film non distribuito nelle sale cinematografiche il cui soggetto è evidentemente tratto da uno dei famosi romanzi scritti da Agatha Christie per la regia di Ashley Pierce. In particolare il film è stato prodotto nel 2008 con un cast di famosi attori tra cui ricordiamo David Suchet, Tim Curry, Jawad Elalami, Christina Cole, Tom Riley e Cheryl Campbell. Il dettaglio della trama.

POIROT LA DOMATRICE, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il valente investigatore Hercules Poirot dopo aver lavorato lungamente per risolvere alcuni intrigati misteri decide di prendersi un periodo di vacanze. Dopo aver lungamente riflettuto sulla meta ideale decide di andare verso il Medio Oriente ed in particolare di indirizzando le proprie attenzioni verso la Siria, una terra che da sempre è riuscita ad avere un certo fascino agli occhi dello stesso Poirot per i suoi tantissimi misteri che si celano praticamente in ogni vallata e in ogni cittadina. L'investigatore di origini francesi evidentemente non è l'unico ad essere affascinato dalle suggestioni della Siria in quanto qui troverà compagnia nel nobile britannico lord Boynton. Questi sta seguendo le tracce per reperire il celebre teschio di Giovanni il Battista in ragione di uno studio scientifico che è stato portato avanti da alcuni ricercatori e da lui stesso sovvenzionati. Un progetto di grande prestigio che potrebbe permettere al britannico di diventare un archeologo ricordato praticamente da tutti i libri di storia nonché di regione. Tuttavia quella che doveva essere la campagna trionfale si rivela per lui una drammatica circostanza in quanto sua moglie viene ritrovata senza vita all'interno della propria cabina. La donna dal carattere piuttosto indomabile e forte sembra essere stata assassinata con una puntura avvelenata il che permette di stilare una lista molto lunga di possibili assassini. Naturalmente ad occuparsi delle indagini sarà Poirot che inizierà il proprio lavoro certosino proprio dai familiari della vittima che sembrano nascondere inconfessabili segreti.

