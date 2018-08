POOH 50, L’ULTIMA NOTTE INSIEME/ Diretta e scaletta: 50 canzoni per un concerto trionfale

Pooh 50 - L'ultima notte insieme in onda oggi, sabato 4 agosto, in prima serata su canale 5: diretta e scaletta. 50 canzoni per un ultimo, trionfale concerto.

04 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Pooh

Ancora un sabato sera di musica quella che canale 5 regala al proprio pubblico oggi, 4 agosto, in prima serata. 50 canzoni per coronare 50 anni di carriera dei Pooh. Sarà l’occasione per rivivere i più grandi successi di uno dei gruppi storici della musica italiana. Sul palco di San Siro, per la prima volta, oltre alla formazione classica formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio, si è aggiunto anche Riccardo Fogli. Una formazione di cinque elementi che regalerà una serata ricca di musica, emozioni e ricordi. La musica dei Pooh, infatti, è stata la colonna sonora della vita di tantissimi fans che avranno così l’occasione per tornare indietro nel tempo. Canale 5 continua a trasmettere i grandi concerti. Dopo quello di Elisa, oggi tocca ai Pooh.

“E’ LA FINE DEL GRUPPO, MA NON DELLA NOSTRA AMICIZIA”

“Pooh50 - L’ultima notte insieme” è stata l’ultima occasione di rivedere insieme sul palco Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli. I cinque, però, dopo la separazione, hanno continuato a fare musica e a restare in contatto. Nonostante la fine del gruppo, l’amicizia tra i cinque continua. “Soddisfazione e malinconia, ma senza rammarico. Abbiamo vissuto così il nostro ultimo anno in musica insieme. Cinquant’anni non si cancellano in un attimo. Ogni sera sul palco percepivamo il dolore della chiusura. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Ogni concerto, una grande emozione: per gli applausi, per l’affetto”, dichiaravano ai microfoni de Il Messaggero all’epoca della reunion. E dopo quel concerto, l’avventura dei Pooh è effettivamente finita.

LA SCALETTA

Una scaletta ricca dei più grandi successi. 50 canzoni per regalare tante emozioni ai propri fans. Ecco la scaletta completa: Giorni infiniti, Rotolando respirando, Dammi solo un minuto, Banda nel vento, Vieni fuori [Keep On Running], In silenzio, Piccola Katy, Nascerò con te, Io e te per altri giorni, Se c’è un posto nel tuo cuore, Amici per sempre, L’altra donna, Stai con me, Se sai se puoi se vuoi, La gabbia [strumentale], L’aquila e il falco, Il ragazzo del cielo (Lindbergh), Risveglio, L’ultima notte di caccia, Viva, Pierre, In diretta nel vento, Stare senza di te, 50 primavere, Alessandra, Uomini soli, Quando una lei va via, Notte a sorpresa, Nel buio [I Looked In The Mirror], Domani, Parsifal, Per te qualcosa ancora, Dove sto domani, Cercando di te, La ragazza con gli occhi di sole, Ci penserò domani, Pronto, buongiorno è la sveglia…, La donna del mio amico, Canterò per te, La mia donna, Dimmi di sì, Noi due nel mondo e nell’anima, Il cielo è blu sopra le nuvole, Tanta voglia di lei, Io sono vivo, Non siamo in pericolo, Chi fermerà la musica, Pensiero, Ancora una canzone, Finale (ad libitum).

© Riproduzione Riservata.