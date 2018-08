RICORDATI DI ME/ Su Canale 5 il film di Gabriele Muccino (oggi, 4 agosto 2018)

Ricordati di me, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, alla regia Gabriele Muccino. Il dettaglio.

04 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST LAURA MORANTE

La programmazione televisiva di questo sabato 4 agosto 2018 prevede sulle frequenze di Canale 5 a partire dalle ore 13:30 la messa in onda del film Ricordati di me. Si tratta di una pellicola italiana prodotta nel 2003 dalla casa cinematografica Fandango la cui regia è stata assegnata a Gabriele Muccino il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Heidrun Schleef. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Paolo Buonvino, il montaggio è stato eseguito da Claudio Di Mauro e la scenografia è stata ideata da Paola Bizzarri. Nel cast sono presenti tanti attori italiani piuttosto famosi come nel caso di Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Nicoletta Romanoff, Silvio Muccino, Monica Bellucci e Gabriele Lavia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RICORDATI DI ME, LA TRAMA DEL FILM

I componenti di una classica famiglia italiana sono alle prese con le rispettive difficoltà nel campo sentimentale e professionale. Il capofamiglia il cui nome è Carlo da tantissimi anni coltiva la passione per la scrittura sperando di riuscire a terminare quel romanzo iniziato quando era ancora non tenero adolescente. Tuttavia questo per lui rimane un sogno inespresso in quanto nella vita di tutti i giorni è un assicuratore che peraltro non riesce ad espletare nel migliore dei modi la propria professione. Difficoltà ci sono anche per la moglie Giulia che è una insegnante di lettere la quale sin da quando era una bambina ha sempre avuto una forte passione per la recitazione. Una passione che ancora oggi coltiva con la piccola speranza di riuscire ad avere un certo successo tant'è che prende parte ad un corso di teatro. In realtà la donna è anche infatuata del regista il quale però è omosessuale. Problemi ci sono anche per il figlio Paolo che proprio non riesce a dichiarare tutto il proprio interesse ed amore nei confronti di una ragazza temendo di essere rifiutato e quindi di sentirsi una sorta di fallito. L'altra figlia Valentina è invece ossessionata dall'idea di riuscire a diventare una velina. Un desiderio per il quale lei è disposta a fare qualsiasi cosa tant'è che finge di essere quella che in realtà non è, facendosi passare per una donna disinibita. Insomma tutta la famiglia si mantiene su un labile equilibrio che viene messo a dura prova dallo stesso Carlo il quale una volta rincontrata la sua vecchia fiamma Alessia decide di lasciarsi andare ai propri ardori giovanili iniziando una relazione extra-coniugale. Peraltro Carlo decide di mettere a conoscenza tutto il resto della famiglia di quello che sta succedendo. Naturalmente Non la prende bene Giulia la quale entra in uno stato di depressione che avrà quale momento di picco quello in cui ascolta la telefonata con cui Carlo accetta la proposta della sua ex fiamma di andare a vivere insieme. In realtà questo non accadrà mai perché Carlo una volta uscito di casa sarà vittima di un incidente stradale che mescolerà ancora una volta le carte portando un nuovo scossone stavolta in positivo della stessa famiglia.

