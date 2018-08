Rita dalla Chiesa fuori da Mediaset/ "Pago per qualcosa che non capisco", il suo futuro è in Rai con Liorni?

Traumatico divorzio tra Rita dalla Chiesa e Mediaset che ha rinunciato alla conduttrice dopo anni "di fedeltà sottovalutata". Adesso sbarcherà in Rai al fianco di Marco Liorni?

04 agosto 2018

Rita dalla Chiesa fuori da Mediaset? Non è una novità. Se n'è parlato molto nelle scorse settimane per via della fine della sua trasmissione, Ieri oggi italiani, creata da Maurizio Costanzo proprio per la conduttrice, e dall'approdo in Rai al fianco di Marco Liorni nel pomeriggio del sabato su Rai1. Rimane il fatto che Rita dalla Chiesa sembra non essere contenta dall'addio a Mediaset e proprio adesso, a settimane dalla presentazione dei palinsesti, commenta la notizia della sua partenza. Intervistata dal settimanale Sono, la Dalla Chiesa ha ammesso la sua delusione e rivela: "A Rete 4 stanno facendo un grande rinnovo, che condivido, ma speravo che, giornalisticamente parlando, si ricordassero di me. Ma per ora così non è stato! (…) Con tanti anni passati a Mediaset…Ho voluto bene all'azienda in un modo indescrivibile, come ha fatto Fabrizio (Frizzi, ndr) con la Rai. Ho dato quello che potevo, forse sto pagando per qualcosa che non capisco".

L'ADDIO DOLOROSO A MEDIASET

La conduttrice è convinta che qualcosa non vada e che stia pagando una serie di cose che poco hanno a che fare con lei e che, in realtà, non capisce. A quest'età e con questi anni di lavoro e di servizio, la Dalla Chiesa avrebbe preferito avere un programma tutto suo proprio come era riuscita ad ottenere su Rete4 e invece dovrà accontentarsi di una rubrica nel programma di Marco Liorni: "Se non posso avere un programma tutto mio, pazienza, ma mi sarebbe piaciuto avere almeno una rubrica. Per me è molto importate lavorare". Da Mediaset non sono arrivate notizie a riguardo e lei, dal canto suo, non vuole chiedere spiegazioni e non vuole sapere quello che è successo ma è certa che adesso tornerà al suo lavoro anche se dovrà accontentarsi di questo piccolo ritaglio.

