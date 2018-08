Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, 4° figlio in arrivo?/ Sfogo vs Diva e Donna: "Non giocate con i titoli"

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, quarto figlio in arrivo? La moglie del conduttore replica a Diva e Donna e su Instagram scrive: "non giocate con i titoli".

04 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Sonia Bruganelli

Quarto figlio in arrivo per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna che dedica alla coppia, in vacanza a Formentera, un articolo dal titolo: “Un’altra estate di passione, in arrivo il quarto figlio” aggiungendo – “la famiglia è pronta ad allargarsi”. Il servizio è accompagnato da una tenera foto del conduttore e della moglie che si scambiano un dolce bacio. Diva e Donna, poi, scrive ancora: “Sarà un inverno pieno di programmi tv e forse nell’aria c’è anche un colpo di scena”. Già genitori di tre figli, dunque, Bonolis e la Bruganelli sono pronti a rivivere l’esperienza mettendo al mondo il quarto figlio? A quanto pare non per il momento. La moglie del conduttore di Avanti un altro, infatti, ha smentito tutto pubblicando sul suo profilo Instagram la foto dell’articolo in questione scrivendo: “ma anche no! Perché scrivete così a caso?!? Non avete idea di quali siano gli equilibri e le intenzioni di una famiglia. Non giocate con i titoli. #divaedonna#magazine".

NESSUN FIGLIO IN ARRIVO”. FLORA CANTO SI SCHIERA CON SONIA BRUGANELLI

Tanti i commenti ricevuti da Sonia Bruganelli sotto il post sulla presunta gravidanza. Tra i tanti spunta anche quello di Flora Canto, compagna di Enrico Brignano che scrive: “Anche perché quella che c’ha la pancia sospetta sono io!!! Non mi fregare i titoli… Che per le finte gravidanze Diva e Donna ci va a nozze! Si diverte tanto ad appioppare figli in arrivo”, facendo riferimento ad una gravidanza che le era stata attribuita qualche settimana fa. Marco Salvati, amico e collaboratore di Bonolis, invece, aggiunge: “posso fare il padrino?”. “Cretino. Piuttosto smettila di farmi fare gli aperitivi che poi mi credono incinta”.

© Riproduzione Riservata.