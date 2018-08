Suso resta al Milan/ Ultime notizie: "presto il rinnovo". Frecciatina a Bonucci: "credeva di..."

Suso resta al Milan, ultime notizie: "con la nuova dirigenza, presto il rinnovo". Lo spagnolo lancia una frecciatina a Bonucci: "credeva di aver fatto...".

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 15.31 Stella Dibenedetto

Suso - LaPresse

Suso resta al Milan. Nonostante le numerose offerte, lo spagnolo indosserà la maglia rossonera anche nella prossima stagione e con la nuova dirigenza arriverà anche il rinnovo del contratto. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano Marca. Il Milan non avrebbe mai avuto intenzione di cederlo e presto potrebbe blindarlo con un nuovo accordo. “Abbiamo avuto diverse offerte, quattro o cinque, ma il club non ha voluto trattare. Ho sempre detto che amo Milano e la mia famiglia è molto felice. Con la nuova proprietà ci siederemo e parleremo ancora di rinnovo. Ho rinnovato a novembre e forse potremo farlo di nuovo presto. Per me è un orgoglio. Nonostante la Juventus sia in vetta, si sa e si sente che il Milan è uno dei club più forti. E' una gioia che io sia uno dei giocatori più importanti al Milan", ha spiegato Suso che, dopo le vacanze trascorse alle Maldive con la famiglia, si è già tuffato nella nuova stagione nel corso della quale spera di togliersi diverse soddisfazioni personali e di squadra – “Lo scorso anno c'erano alte aspettative con il cambio di proprietà e gli acquisti, ma non ci siamo riusciti. Quest'anno, con l'allenatore all'inizio, l'obiettivo sarà giocare la Champions League".

SUSO, L’ARRIVO DI HIGUAIN E LA PARTENZA DI BONUCCI

Il Milan vuole tornare tra le prime della classe. L’obiettivo è riconquistare un posto in Champions League e fare concorrenza alla Juventus per lo scudetto. Gli arrivi di Higuain e Caldara rappresentano due tasselli importanti per la squadra di Gattuso. Suso intorno al quale il Milan avrebbe intenzione di costruire il proprio futuro, sull’arrivo del Pipita, ai microfoni di Marca, ha detto: “Quando il progetto è interessante e giocatori come Higuain arrivano è sempre positivo. Il livello della squadra cresce. Se dovesse fare bene, sarà automaticamente positivo per noi. E' un giocatore che si smarca bene e sa cosa fare col pallone, potremo adattarci molto bene". Con la partenza di Bonucci, invece, a detta dello spagnolo, il Milan ha perso quell’esperienza internazionale di cui aveva bisogno. Il rossonero, poi, lancia una frecciatina all’ex compagno: “Perderemo leardship ed esperienza, ha portato tante cose in una squadra molto giovane. Ha sentito di aver fatto un passo indietro firmando per il Milan ed è per questo che è tornato alla Juve".

© Riproduzione Riservata.