Temptation Island 2018/ Gianpaolo ci riprova con Martina? Spunta la foto compromettente

Temptation Island 2018, anticipazioni ultima puntata. Gianpaolo Quarta pronto a riconquistare Martina Sebastiani? Una foto su Instagram scatena il gossip....

04 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island 2018

Tutti credevano che con la conclusione di Temptation Island 2018 e con la visione dei falò di confronto delle coppie rimaste, il gossip si sarebbe frenato. Invece no. Il pubblico è ancora più curioso di scoprire cosa è accaduto dopo le immagini viste mercoledì in prima serata, quando si è ufficialmente chiuso il loro percorso nei due villaggi dell'Is Morus Relais. E le domande più frequenti continuano ad essere per Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta che, nella puntata di mercoledì scorso, si sono detti addio. Pare, infatti, che Gianpaolo continui a pensare a Martina e potrebbe essere intenzionato a riconquistarla. Nelle ultime ore, il ragazzo ha postato nelle sue Instagram stories l'immagine di un anello, un solitario, con la scritta "Prende forma".

GIANPAOLO VUOLE RICONQUISTARE MARTINA?

In molti hanno ipotizzato che l'anello mostrato da Gianpaolo su Instagram sia proprio per Martina. Il ragazzo, durante il falò di confronto a Temptation Island, ha infatti manifestato (con un bigliettino che molto ha fatto discutere) la voglia di sposarla. Proposta che Martina non ha preso seriamente e che ha infatti snobbato. Che Gianpaolo voglia dimostrarle che fa sul serio proprio donandole un anello di fidanzamento? Difficile dirlo, al momento, anche se non è da escludere. Dall'altra parte, anche Andrea Dal Corso ha manifestato interesse per Martina, confermato nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Qui ha infatti ammesso: Martina mi ha colpito fin da subito per la sua solarità: è una persona che ti mette di buon umore soltanto standoci accanto”. Cosa deciderà di fare Martina?

