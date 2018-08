Un amore all'improvviso/ Su Rai Movie il film con Rachel McAdams: trama e curiosità (oggi, 4 agosto 2018)

Un amore all’improvviso, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Eric Bana, Rachel McAdams, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio della trama.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 17.29 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

Una pellicola fantastica e sentimentale quella che viene trasmessa stasera su Rai Movie dal titolo Un amore all'improvviso che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2009 ed è stata affidata alla regia di Robert Schwentke. Il soggetto è stato scritto da Audrey Niffenegger e la sceneggiatura di Bruce Joel Rubin mentre la produzione è stata curata da Brad Pitt e Dede Garden, la distribuzione è stata invece gestita dalla 01 Distribution. Il montaggio è stato realizzato da Thom Noble con le musiche di Mychael Danna e la scenografia ideata da Jon Hutman. Schwentke è regista di 'Lie to me', serie britannica nella quale il protagonista, Tim Roth, risolve casi complicati in quanto esperto delle comunicazioni non verbali, quei piccoli accenni del volto che mostrano la realtà dei fatti, dei pensieri in contrasto con la parola, una serie di successo, meritata per il tema inconsueto e ben sviluppato. Audrey Niffenegger ha scritto il suo libro forte del fatto che la New Line Cinema ne aveva acquistato i diritti consapevole che il romanzo 'La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo' aveva le carte in regola per divenire una pellicola di successo, e così è stato. Vincitore di alcuni premi minori, nominato sia nei Satellite Awards che nei Teen Choice Awards, alla pellicola fu interessato anche Steven Spielberg e se il maestro fiutò le possibilità di successo, la conferma del suo intuito si rivelò saggia anche se alla fine la produzione desinò a Robert Schwentke il compio di dirigere la pellicola.

NEL CAST ERIC BANA

Un amore all'improvviso (titolo orginale: The Time Traveler's Wife) è il film che Rai Movie propone questa sera, sabato 4 agosto 2018 alle ore 21,10. La pellicola è la trasposizione del romanzo scritto dalla scrittrice Audrey Niffenegger, precedentemente uscito nel 2003 (il film uscirà sei anni più tardi), 'La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo', offre la possibilità a tutti coloro che non l'abbiano visto nelle sale o nelle prime Tv del passato di potere assistere alla trasmissione di un'ottima pellicola americana prodotta da Brad Pitt. Regista del film è Robert Schwentke, nativo tedesco ma cresciuto, all'apice della carriera, all'ombra di Hollywood nella quale si è distinto dirigendo ottimi lungometraggi tra quali citiamo 'Flightplan - Mistero in volo' del 2005, thriller nel quale ritroviamo la splendida Jodie Foster, oppure dedicandosi alle serie televisive. Nel cast di 'Un amore all'improvviso' regna la classe del protagonista, l'australiano Eric Bana, da poco uscito nelle sale, appena un anno fa, con 'The Forgiven', thriller diretto da Roland Joffé. Al suo fianco la bella attrice canadese Rachel McAdams al fianco di Ron Livingston, attore specializzato in thriller anche di livello. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN AMORE ALL'IMPROVVISO, LA TRAMA DEL FILM

Henry De Tamble ha una particolarità che lo rende unico al mondo, nella vita è un normalissimo impiegato bibliotecario, ma, in regimi di forte stress, la sua mente e la sua struttura molecolare iniziano un processo inusuale che lo porta a viaggiare nel tempo. Tutto ciò per l'uomo è assolutamente vissuto senza poter avere il controllo degli eventi, come se le sue molecole in tensione emotiva vincessero le forze della fisica portandolo a spasso nelle ere, sia passate che future. Purtroppo l'anomalia lo porta a peggiorare giorno dopo giorno la sua relazione con Clare Abshire, una donna che ama alla follia, conosciuta in un viaggio nel tempo e portata nell'era contemporanea come compagna di vita, una vita che per ovvi motivi non può essere normale. Clare era solo una bambina quando Henry la portò con se nella sua era, è cresciuta grazie al dislivello spazio/tempo, si è ritrovata donna senza avere potuto maturare nei tempi dovuti, ma ama il suo uomo anche se il problema sotto stress è divenuto per la coppia insostenibile. Troveranno quell'equilibrio che li porterà alla fine ad una stabilità sentimentale? Non vi sveleremmo nulla perché il film merita di essere scoperto fotogramma dopo fotogramma.

