Uomini e Donne/ Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono risentiti? "Ho avuto il suo numero e" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono risentiti dopo la scelta? La rivelazione dell'ex corteggiatore su Instagram

04 agosto 2018 Anna Montesano

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Mentre si attende con ansia l'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, con presentazione dei relativi tronisti, non mancano gossip e novità sui volti già noti del programma. Si allontana sempre più la possibilità di vedere sul trono Nicolò Ferrari, la non scelta di Nilufar Addati. Maria De Filippi vuole eliminare la possibilità che i corteggiatori possano diventare tronisti, notizia che non ha fatto piacere ai fan di Nicolò (così come a quelli di Lorenzo Riccardi). Entrambi, infatti, sono ancora single dopo la batosta ricevuta nello studio di Canale 5. E proprio di recente, Nicolò è tornato a parlare di Nilufar, svelando che dopo il percorso e il "no" ricevuto a Uomini e Donne, ha recuperato il suo numero di telefono. Si sono quindi sentiti?

NICOLO' FERRARI TORNA A PARLARE DI NILUFAR

Ecco cosa svela Nicolò Ferrari: “Ho recuperato il suo numero (di Nilufar Addati, ndr) di telefono ma non l’ho mai usato, non condivido più nulla con lei e penso che sia meglio così. Il destino fa il suo corso, nulla accade per caso. Quindi mai voltarsi indietro, bisogna sempre andare avanti.” Insomma, nonostante la grande delusione ricevuta, Nicolò guarda avanti e pensa all'amore che potrà arrivare, anche se non sarà nello studio di Uomini e Donne dove invece Maria De Filippi potrebbe arruolare un altro volto ormai amatissimo dal pubblico: Lara Rosie Zorzetto. La ragazza, protagonista della nuova edizione di Temptation Island, ha conquistato davvero tutti e la conduttrice potrebbe darle un posto da opinionista (o anche da tronista) come il pubblico sta chiedendo ormai da giorni!

