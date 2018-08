Uomini e Donne/ Tina, Gemma e Giorgio fuori dallo show? Maria De Filippi corre ai ripari e... (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti, Tina Cipollari e Gemma Galgani non ci saranno a settembre? Maria De Filippi corre ai ripari e pensa alla contromossa

04 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

La nuova edizione di Uomini e Donne si sta avvicinando e sembra proprio che il pubblico potrebbe ritrovarsi di fronte ad uno show del tutto rinnovato. Se, per il trono Classico, Maria De Filippi ha espresso il desiderio di eliminare la possibilità che chi è stato già corteggiatore possa diventare tronista, per il trono Over potrebbe attuare un cambio di sedie per quanto riguarda gli opinionisti. Nelle ultime ore, infatti, non si fa che parlare di un possibile addio di Tina Cipollari. Tutto nasce dal fatto che la vamp abbia trovato un nuovo amore e voglia goderselo senza interruzioni. In vista di una possibilità del genere, sembra proprio che Maria De Filippi stia correndo ai ripari, soprattutto perché, dall'altra parte, altre due teste di serie potrebbero darle forfait a settembre.

TINA E GEMMA: MARIA DE FILIPPI AI RIPARI?

Vicini all'addio ci sono anche Giorgio Manetti e Gemma Galgani: il primo ha annunciato la possibilità di non tornare più nello studio di Uomini e Donne, dopo una stagione che l'ha visto spesso al centro delle polemiche. Gemma, senza Giorgio, potrebbe invece decidere che non sia il caso di tornare, essendo ancora innamorata del Manetti. Maria De Filippi potrebbe però decidere di frenare almeno la bionda dama, proponendole il posto di Tina Cipollari. Ecco, infatti, quanto si legge sul settimanale Vero, in edicola questa settimana: "La Cipollari potrebbe prossimamente cedere il suo ruolo di opinionista di punta alla sua ex nemica Gemma". E pare che, in quel caso, Maria De Filippi non opporrà alcuna resistenza, anzi. Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

