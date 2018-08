Zombie Boy è morto/ Rick Genest si è suicidato? "Stava facendo piani per il futuro"

Rick "Zombie Boy" Genest è stato trovato morto nella sua casa mercoledì. Si è trattato di un suicidio? Per la famiglia è stata una morte accidentale e tutto per colpa di un balcone...

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 17.09 Anna Montesano

Zombie boy

I dubbi sul possibile suicidio di "Zombie boy" continuano. Il manager Karim Leduc, così come la famiglia del modello 32enne, non crede che possa essersi suicidato, anzi, ritiene che la sua morte sia stata accidentale. Questo in particolare perché, proprio negli ultimi giorni, stava facendo progetti per il futuro, anche immediato. Chi l'ha visto nelle ore prima della morte, stenta a credere, insomma, che abbia pensato di suicidarsi e poi l'abbia fatto. Un caso ancora da risolvere e su cui far luce. L'ultimo post che Rick Genest ha pubblicato sul suo profilo Instagram è una sorta di inquietante pozzo, con una didascalia che parla di "fuoco tra due destini", "respiri che tagliano il ghiaccio" e di "vecchie e strette porte della morte". Quale sarà stato il suo significato? (Aggiornamento di Anna Montesano)

LE PAROLE DEL MANAGER

Rick "Zombie Boy" Genest è stato trovato morto nella sua casa mercoledì a causa di quello che a molti è parso essere un suicidio. Ipotesi che la sua famiglia ha però voluto scartare, ritenendo che la sua morte sia stata invece accidentale. "Per noi, la famiglia e il vicino entourage, ci sono troppe incongruenze attorno alla sua morte per definirlo come un suicidio e per le persone saltare a conclusioni che rapidamente sono state deludenti", ha detto a PEOPLE il manager di Genest, Karim Leduc. Proprio quest'ultimo ha anche confermato che l'attore e e modello di 32 anni, che è diventato noto anche grazie al video musicale "Born this Way" di Lady Gaga, sia morto dopo essere caduto da un balcone a Montreal. "Il balcone da cui è caduto al terzo piano era un balcone molto pericoloso", ha aggiunto infatti Leduc.

MORTE ACCIDENTALE O SUICIDIO?

"Solo tre settimane fa, ho visitato quel balcone con lui ed ero con lui a fumare una sigaretta, pure. È un balcone di emergenza - aggiunge Karim Leduc - e si appoggiò la schiena verso di esso come se fosse seduto sul davanzale della ringhiera, e caddecol sedere sul pavimento ". Il manager in seguito ha inoltre chiarito che il balcone si trovava "sul retro dell'edificio" ed era disponibile solo per uso personale di Genest. Sia le autorità canadesi che Lady Gaga hanno dichiarato che la morte è stata un suicidio, ma Leduc è convinto che Genest "non è saltato dal terzo piano", aggiungendo che il modello e l'attore di 32 anni "non ha lasciato note" e che inoltre aveva" fatto piani per un paio di cose quella settimana".

© Riproduzione Riservata.